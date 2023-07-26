齊齊哈爾崩塌意外11死都是女排隊成員　倖存者：最好的朋友全走了

▲黑龍江省齊齊哈爾市中學體育館樓頂崩塌。（圖／新華社）



實習記者高語璠／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂於23日突然坍塌，當時這所學校的女子排球隊正在館內訓練，最終造成11人死亡。罹難者身份於昨（25）日公布，包括10名女排隊員和1名教練，其中一名因傷而未去訓練的隊員在網上曬出和隊友合照，悲傷表示，我最好的朋友全走了。

▲一名因傷未去訓練的隊員在網上曬出合照，來懷念與隊友相處的時光。（圖／翻攝抖音）

據自媒體《北青深一度》報導，34中的學生表示，學校的女排很出名，自2001年成立後，該隊在省市級比賽中獲大大小小的獎項，很多隊員因此走上職業道路，甚至成為國手。

五月中旬開始到事發這段時間，是34中女排的集訓時間，學期內每天上午上課，下午訓練，進入假期也沒有間斷。這些辛苦的付出，成為女孩們在考試時助力，考入更理想的高中。

一名即將升國三的隊員在這次意外中不幸喪生，她的朋友說，好友已經被保送到齊齊哈爾重點高中。這位隊員近期在朋友圈發布一張站在雪地裡的照片，身後就是34中體育館，並寫下「那時還是練排球的第一年」。

其中一名罹難者周琪（化名），22日晚上和表姐視訊，不過坐在火車上的周琪顯得有點不太開心。表姐說，她和爸爸一起出去旅遊時，因地點沒選好，提前一天回家，因此才會在事發當天出現在訓練場上。

周琪入隊1年多，超過175公分的身高讓她在這項運動中有天生優勢，她曾和表姐提到，今年要代表隊裡到外省參加比賽。表姐說，印象中周琪成績不太好，但在排球隊裡表現得不錯，訓練幾個月後開始跟隊比賽，也許她在排球上找到了發光發熱的感覺吧。

知情人士指出，罹難的女教練為齊齊哈爾市第34中學女排隊教練丁老師，他曾是四川女排隊隊員，另一位男教練，在獲救當下嘴裡不斷哀求「先救孩子」。

倖存的女排隊員當天因在家養身而未一起訓練，悲痛地在微博發文，寫下「那一刻我想的都是我們，可是我早就把你們當成家人了啊。別忘了我，要記得想我」，並表示，我最好的朋友全走了。

據瞭解，在事故中受傷的幾名學生正在當地第一醫院救治，目前傷情穩定。教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制，深入調查仍在進行中。