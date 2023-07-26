鳳梨友愛女遭虐死逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局不同意理由曝

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名刺青師彫博前年將年僅11個月大的女兒託付給蔡姓保母照料，未料僅僅2天孩子就因頭部重創死亡，社會局當時就廢止蔡姓保母的執照。然而在檢方偵查過程中，在女嬰毛髮驗出毒品反應，查出是副作用導致跌倒身亡，蔡女獲不起訴處分。不過社會局今(26日)表示，保母照顧有疏失，跌倒撞地是事實，目前傾向維持當時的行政處分。

▲雕博將愛女託給保母照顧，未料2天後身亡，當時他將女兒照片刺在胸口 。（圖／民眾提供）

蔡姓保母委託的洪永志律師表示，高雄市政府社會局當時依據錯誤的事實對蔡姓保母裁處停止托育及廢止登記的處分，導致蔡姓保母終身無法再擔任保母工作。如今不起訴處分書已經證明社會局當時是依據錯誤的事實所為之裁處，社會局應主動撤銷錯誤的處分，恢復蔡姓保母的保母身分，藉以保障蔡姓保母的權益。

▲檢方查出女嬰毛髮有毒品反應，研判女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，副作用導致跌倒身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

高雄市社會局指出，目前司法訴訟還沒終結，家屬仍聲請再議，因此還沒偵結，待檢察官收到再議理由前，還不會有最後裁定。

針對蔡姓保母獲不起訴處份，盼能恢復執照的部分，社會局強調，當時做出的裁定是有所依據，孩子在保母家跌倒撞地是事實，在照顧上確實有疏失，因此當時才會做出廢照的行政處分，目前社會局傾向維持當時做出的處份。

這起案件發生在2021年10月13日，在刺青界小有名氣的彫博將女嬰託付給高雄仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡，彫博透過好友網紅鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然。

▲網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

在案發第一時間，即有一群男女前往蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，經警方到場對空鳴槍後才制止，並將涉案的21人帶回偵辦，後來網路上又瘋傳另段蔡姓保母遭私刑影片，監視器畫面拍下，4名男子到保母住處興師問罪，雙方交談沒幾句，黑衣男子就突然動手賞巴掌，隨後保母更數次被推倒在地，甚至遭踹，整段影片長達7分58秒。

事後警方成立專案小組，將動手的14人送辦；而蔡姓保母和丈夫也被高雄市政府認為女嬰有受虐的情形，以主管機關名義獨立提告，同時也廢止保母居家托育證書，終身不得從事托育工作。

▲女嬰保母被私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中，採集了蔡姓保母、吳姓丈夫毛髮檢驗，發現兩人並無K他命反應，擴大偵辦後，在去年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，卻檢出K他命反應，檢方依採檢時間回推，研判案發當時蔡男仍有施用K他命。

檢方研判，因蔡女、吳男兩人體內都無K他命殘留，排除女嬰在保母家中吸入毒煙，加上蔡姓生父被驗出有吸毒，因此研判女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，才會造成體內驗出K他命反應。

檢方在偵辦後於今年6月將蔡姓保母、吳姓丈夫處分不起訴，而蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中。