　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳播妹吃藥仍赴摩鐵陪酒　老公等不到人...衝房間一看驚覺出事了

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲男子性侵傳播妹，被傳播妹的丈夫提告。（圖／翻攝pixabay）

記者劉人豪／新竹報導

一名男子凌晨入住新竹汽車旅館的時候，用通訊軟體找傳播公司安排傳播妹陪酒，一名傳播妹雖才剛吃過安眠藥準備入睡，但仍於凌晨4時前往該處陪酒，但在酒精催化下昏睡，男子見狀對傳播妹性侵，傳播妹丈夫當天中午12時許到房間查看發覺有異後報警提告，新竹地方法院依乘機性交罪判男子有期徒刑1年10月，緩刑5年。

判決書指出，男子2022年6月3日凌晨1時25分入住汽車旅館後，用通訊軟體向傳播經紀人要求安排人選到場從事坐檯陪酒服務，而旗下一名傳播妹當天凌晨1時服用安眠藥物，但仍應召前往，凌晨4時抵達汽車旅館後，與男子一同飲酒，傳播妹在安眠藥物及酒精交互作用下，隨即陷入沉睡昏迷之狀態，男子見狀乘機褪去傳播妹衣物後性交得逞，傳播妹的丈夫當天中午12時許，前往該汽車旅館房間查看，發覺有異報警處理。

法院認為男子不尊重他人之性自主決定權及身體控制權，造成傳播妹身心不可抹滅之傷痛，但念男子犯後坦承犯行，尚知悔悟，且與傳播妹達成和解，傳播妹亦表達不追究願意原諒男子，新竹地方法院依乘機性交罪，判男子有期徒刑1年10月，緩刑5年，向公庫支付10萬元、提供90小時義務勞務。

ET快訊
快訊／「男男激吻」遭列黑名單！　來台演唱會突宣布取消
日氣象廳修正「杜蘇芮」預測路徑　可能從南部貫穿台灣
快訊／無異議鼓掌通過　國民黨5分鐘迅速提名侯友宜戰2024
賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「應得價碼」　驚人片酬曝光
人妻赴摩鐵陪酒　老公等不到人...衝房間一看出事了
今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運
破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　陸車主嗆：賠你1輛、給我小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向銀行借千萬炫富！美女詐團見「鈔票磚」衝了　車手中伏被逮

傳播妹吃藥仍赴摩鐵陪酒　老公等不到人...衝房間一看驚覺出事了

長住賓館1年！癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

小琉球交通大執法！1天舉發違規87件　74人未戴安全帽挨罰

人妻聯手小王「殺夫焚屍」　愈判愈輕逃過無期徒刑

三寶「紅燈倒退嚕」撞他影片曝　下車竟反質疑被撞

休旅車過斑馬線「0減速撞行人」轉彎肇逃！白衣路人噴飛重摔

快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

新北一天3起「孤獨死」！陳屍計程車、家中成腐屍　3命案報驗調查

5男2女假日上山溯溪變山難！一人體力不支送醫

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

杜蘇芮向西轉西北帶豪雨　將直逼強颱不排除登陸

海獺搶遊客衝浪板還趕走人　政府「通緝」1個月仍抓不到

向媽爆料「爸帶漂亮阿姨回家」　萌妹話講太慢差點害爸睡路邊

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

向銀行借千萬炫富！美女詐團見「鈔票磚」衝了　車手中伏被逮

傳播妹吃藥仍赴摩鐵陪酒　老公等不到人...衝房間一看驚覺出事了

長住賓館1年！癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

小琉球交通大執法！1天舉發違規87件　74人未戴安全帽挨罰

人妻聯手小王「殺夫焚屍」　愈判愈輕逃過無期徒刑

三寶「紅燈倒退嚕」撞他影片曝　下車竟反質疑被撞

休旅車過斑馬線「0減速撞行人」轉彎肇逃！白衣路人噴飛重摔

快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

新北一天3起「孤獨死」！陳屍計程車、家中成腐屍　3命案報驗調查

5男2女假日上山溯溪變山難！一人體力不支送醫

外送單驚見「訂餐人是大咖女神」！他嗨炸：我想當外送員　本尊身份曝

在大馬「男男激吻」遭列黑名單！　The 1975台演唱會突取消…粉絲崩潰

喊共同建立「執政大聯盟」　朱立倫正式提名侯友宜角逐2024

快訊／全代會無異議鼓掌通過　國民黨5分鐘迅速提名侯友宜

希臘度假天堂燒成煉獄！野火失控燒到海邊　3600人頂高溫狂逃

國民黨2024能否打勝仗？　媒體人曝最大問題：弄掛自己人

圓領T恤標籤旁有小鉤環　他求問「有什麼作用？」內行曝用途

小時候都買這款書桌！她狂用30年才丟　全場爆共鳴：傳說級古董

日氣象廳修正「杜蘇芮」預測路徑！　可能從南部貫穿台灣

AI股楠梓電短線漲幅逾45%共3次列注意股　明起列處置股

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

過斑馬線0減速撞行人！駕駛剎完秒逃

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

新北一天3起孤獨死！警報驗調查中

人妻聯手小王殺夫焚屍　愈判愈輕無期都免了

寫悔過書被嫌字草　新兵滅火器K班長

三寶「紅燈倒退嚕」撞他影片曝　下車竟反質疑被撞

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

色保全潛民宅性侵女住戶！她反抗鼻梁被打斷

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

氣女友上他車！酒客遭「魚叉穿肺」慘死

男闖拖吊場開走違規車　還拖行保全

玩水須簽切結書挨轟！頭城泳池無限期休園

更多熱門

相關新聞

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

浙江杭州日前傳出一起性侵事件，張姓男子因為長得太帥，被3名女同事灌醉、人還準備被帶到旅館性侵，所幸經過計程車司機的阻止，一場災難才沒有發生。不過，案件經過調查後，真相卻出現逆轉，令人跌破眼鏡。

桃單親爸被女兒控性侵！二審改判無罪

桃單親爸被女兒控性侵！二審改判無罪

少女當誘餌反遭性侵　桃檢分他字案查

少女當誘餌反遭性侵　桃檢分他字案查

八大女遭火鍋潑頭毀容　3男女起訴

八大女遭火鍋潑頭毀容　3男女起訴

撿屍泥醉女還留IG！大膽淫狼慘了

撿屍泥醉女還留IG！大膽淫狼慘了

關鍵字：

新竹傳播妹性侵

讀者迴響

熱門新聞

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

開LINE Pay呆站櫃台前？神人教2秒開

杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明：襲台機會高

李昌鈺捏造證據　他質疑：那兩顆子彈呢

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面