傳播妹吃藥仍赴摩鐵陪酒　老公等不到人...衝房間一看驚覺出事了

▲男子性侵傳播妹，被傳播妹的丈夫提告。（圖／翻攝pixabay）

記者劉人豪／新竹報導

一名男子凌晨入住新竹汽車旅館的時候，用通訊軟體找傳播公司安排傳播妹陪酒，一名傳播妹雖才剛吃過安眠藥準備入睡，但仍於凌晨4時前往該處陪酒，但在酒精催化下昏睡，男子見狀對傳播妹性侵，傳播妹丈夫當天中午12時許到房間查看發覺有異後報警提告，新竹地方法院依乘機性交罪判男子有期徒刑1年10月，緩刑5年。

判決書指出，男子2022年6月3日凌晨1時25分入住汽車旅館後，用通訊軟體向傳播經紀人要求安排人選到場從事坐檯陪酒服務，而旗下一名傳播妹當天凌晨1時服用安眠藥物，但仍應召前往，凌晨4時抵達汽車旅館後，與男子一同飲酒，傳播妹在安眠藥物及酒精交互作用下，隨即陷入沉睡昏迷之狀態，男子見狀乘機褪去傳播妹衣物後性交得逞，傳播妹的丈夫當天中午12時許，前往該汽車旅館房間查看，發覺有異報警處理。

法院認為男子不尊重他人之性自主決定權及身體控制權，造成傳播妹身心不可抹滅之傷痛，但念男子犯後坦承犯行，尚知悔悟，且與傳播妹達成和解，傳播妹亦表達不追究願意原諒男子，新竹地方法院依乘機性交罪，判男子有期徒刑1年10月，緩刑5年，向公庫支付10萬元、提供90小時義務勞務。