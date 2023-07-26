　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶　全館6%off無折抵上限

▲▼ 樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶　全館6%off無折抵上限 。（圖／品牌）

▲樂淘Letao X Rakuten Rakuma開幕慶活動，全館商品6%off無折抵上限。

【企劃特輯】

日本JapanJiYun株式會社服務的海外代標代購平台──台灣地區「樂淘Letao」與香港地區「Funbid」，即日起與樂天集團（以下簡稱「樂天」）旗下的二手物買賣平台「Rakuten Rakuma」進行業務提攜合作。此次為樂天與海外跨境代購公司的第八家合作，未來樂天將持續計畫擴大日本二手商品在海外市場的通路。

以今年2月為例，「Rakuten Rakuma」的跨境交易數量，相較去年同月急速增長約5倍。其中，不單是至今維持高需求的奢侈品牌鞋子與包包，「娛樂和愛好」類別的購買交易量也呈現增長趨勢。急速成長的原因之一為近年日幣匯率低點，使得商品具有價格競爭力以及日本藝術家的知名度逐漸國際化，海外粉絲增加。因此「Rakuten Rakuma」與「樂淘Letao」及「Funbid」三方瞄準日本跨境代購市場需求的增加，決定進行業務合作擴大海外市場通路。

▲樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶 全館6%off無折抵上限。（圖／台灣樂淘Leta提供）

▲樂天集團 Rakuten Rakuma 網站。

台灣「樂淘Letao」與香港「Funbid」的合作背景

近年台灣與香港使用日本代購網站的人數與日俱增，使得「樂淘Letao」和香港「Funbid」的營收總額大幅成長。為了能夠服務更多喜愛日本文化與產品的朋友們，本次台灣「Letao樂淘」和香港「Funbid」與日本「Rakuten Rakuma」的合作，將極大化提升用戶體驗。從購買到海外發貨的一條龍服務將更高效及便利，零時差同步更新日本新品、快速到貨、位於市區的自取點和四大保證等優質服務，為的就是要讓每位會員能真正感受到安心、實在優惠和透明平價的購物體驗，成為心中專業海外代標代購的首選品牌。

「Rakuten Rakuma」將持續透過自身與兩家平台的服務，努力建構優化、更佳的用戶體驗，以提供給客戶更便利且具有附加價值的服務。

關於台灣「樂淘Letao」

為目前台灣極具影響力的日本代標代購公司之一。樂淘Letao，致力打造一個「便利、經濟、安全、多樣化且具高品質」的跨境網路購物平台，對於來到樂淘的每一位客人，應享有更實在、優惠、放心安全有保障的消費權益，國際購物無國界，天天有航班、取貨無時差，更能享受全球多樣、選擇豐富的購物樂趣，找到心中最適合自己的商品。希望每一個消費者都可以「購物樂在其中，淘到心中寶物」。

最受台灣歡迎的日本二手商品如一番賞動漫公仔、明星週邊、運動球鞋、精品服飾和手錶等多種類別，尤其是動漫公仔模型週邊商品，更擁有一票死忠粉絲熱愛搶購。

▲樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶 全館6%off無折抵上限。（圖／台灣樂淘Leta提供）

▲台灣「樂淘Letao」日本代標代購平台。

關於香港「Funbid」

為目前香港知名的日本代購公司之一。時時掌握最新日貨資訊和港人對日貨各類別需求進行有效的宣傳活動。在客戶服務方面，秉持日式精神，實現了滿足每位用戶的需求，展開個人化服務。「Funbid」除提供廣東話電話客服，亦設有自取點可供客戶自取貨品，節省本地運費。由於香港是高收入金融城市，像LV、愛馬仕和勞力士等高價品牌的商品銷量也非常火熱。

▲樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶 全館6%off無折抵上限。（圖／台灣樂淘Leta提供）

▲香港「Funbid」日本代標代購平台。

關於「Rakuten Rakuma」

「Rakuten Rakuma」是2012年7月推出的日本第一個二手市場平台，「Fril」於2018年2月和樂天的「RAKUMA」合併。為致力宣揚「再生循環」之精神，讓本應被丟棄的二手物，經由交易再利用而產生新的價值，透過人人皆可輕鬆使用的電商平台，促進市場活絡，實現再生循環社會的目標。

▲樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶 全館6%off無折抵上限。（圖／台灣樂淘Leta提供）

▲日本樂天集團 Rakuten Rakuma 二手物買賣平台。

台灣樂淘Letao官網：https://www.letao.com.tw/ 獲得更多相關資訊

香港Funbid官網：https://www.funbid.com.hk/ 獲得更多資訊。

ET快訊
杜蘇芮最新風雨預報出爐！　2地達「颱風假」標準
杜蘇芮還沒走　第6號颱風「卡努」最快明生成
杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐
杜蘇芮加速北上！　「影響較大」路徑曝
快訊／高雄男8樓墜落　大樓中庭慘死
快訊／蔡英文最新狀況曝　抱病視導漢光演習
哥國情侶騎車「轉頭接吻」摔車！　手機自拍錄下死亡車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶　全館6%off無折抵上限

加了滿滿厚椰奶！超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」　限時買1送1搶喝

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光

全民女友邵雨薇曝光零死角秘技　靠「絕世好凍」維持順暢輕盈

快訊／7-11開出4張千萬發票！中獎明細曝光

網購平台啟動防颱專區　颱風天囤糧三寶買氣帶頭衝

快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單快看

快訊／只花15元！萊爾富開出1張千萬發票

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！網友教撇步「調整體質」天天喝超有感

只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」　奶香、焦糖香超濃郁

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶　全館6%off無折抵上限

加了滿滿厚椰奶！超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」　限時買1送1搶喝

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光

全民女友邵雨薇曝光零死角秘技　靠「絕世好凍」維持順暢輕盈

快訊／7-11開出4張千萬發票！中獎明細曝光

網購平台啟動防颱專區　颱風天囤糧三寶買氣帶頭衝

快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單快看

快訊／只花15元！萊爾富開出1張千萬發票

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！網友教撇步「調整體質」天天喝超有感

只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」　奶香、焦糖香超濃郁

《海賊無雙4》睽違三年再有DLC　五檔魯夫9月參戰

NASA與國際太空站「一度失聯」　控制中心停電通訊中斷

雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

嘉南大圳又見浮屍！1男漂水上不動　地方居民曝傳聞：抓交替

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

花蓮童話風「鷺鷥咖啡」8月底起暫停營業　雪雲城堡民宿開到年底

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

AI飆股漲勢稍歇！技嘉跌半根　華碩相對強勢

一日約會9行程「對象是本命」也行嗎？　韓網熱議：讓我喝杯提神飲料

大谷翔平選2保送秀快腿跑本季第12盜！天使10局7比6勝老虎

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

消費熱門新聞

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票

超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」買1送1

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」

今天就買！超商咖啡「買1送1」來了

好市多夏日降暑系保養免千元入手

超商獨家「鳳梨冰淇淋」吃得到果肉

全台首間「無人超商」1秒完成結帳

foodpanda奪亞洲幸福企業獎！

超商咖啡飲品「買5送2」來了！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

更多熱門

相關新聞

大王敲二壘長打　下一打席被王彥程K

大王敲二壘長打　下一打席被王彥程K

火腿二軍今天對戰樂天二軍，「大王」王柏融對決穀保學弟王彥程，首打席擊出二壘長打。王彥程先發4局僅失1分。

活儲最高18%！一表秒懂7銀行優惠　最快6月底喊卡

活儲最高18%！一表秒懂7銀行優惠　最快6月底喊卡

基富通攜手樂天銀行　推「一鍵開戶」買基金

基富通攜手樂天銀行　推「一鍵開戶」買基金

樂天女孩金門大橋留倩影　好像電影場景

樂天女孩金門大橋留倩影　好像電影場景

李多慧來台「淋雨應援」吐真心話

李多慧來台「淋雨應援」吐真心話

關鍵字：

樂淘Letao樂天RakutenRakumaFunbid

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

SpeXial前成員遭毆濺血「大奶妹下跪哭求饒」

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面