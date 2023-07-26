樂淘Letao結盟日本樂天Rakuma開幕慶　全館6%off無折抵上限

▲樂淘Letao X Rakuten Rakuma開幕慶活動，全館商品6%off無折抵上限。

【企劃特輯】

日本JapanJiYun株式會社服務的海外代標代購平台──台灣地區「樂淘Letao」與香港地區「Funbid」，即日起與樂天集團（以下簡稱「樂天」）旗下的二手物買賣平台「Rakuten Rakuma」進行業務提攜合作。此次為樂天與海外跨境代購公司的第八家合作，未來樂天將持續計畫擴大日本二手商品在海外市場的通路。

以今年2月為例，「Rakuten Rakuma」的跨境交易數量，相較去年同月急速增長約5倍。其中，不單是至今維持高需求的奢侈品牌鞋子與包包，「娛樂和愛好」類別的購買交易量也呈現增長趨勢。急速成長的原因之一為近年日幣匯率低點，使得商品具有價格競爭力以及日本藝術家的知名度逐漸國際化，海外粉絲增加。因此「Rakuten Rakuma」與「樂淘Letao」及「Funbid」三方瞄準日本跨境代購市場需求的增加，決定進行業務合作擴大海外市場通路。

▲樂天集團 Rakuten Rakuma 網站。

台灣「樂淘Letao」與香港「Funbid」的合作背景

近年台灣與香港使用日本代購網站的人數與日俱增，使得「樂淘Letao」和香港「Funbid」的營收總額大幅成長。為了能夠服務更多喜愛日本文化與產品的朋友們，本次台灣「Letao樂淘」和香港「Funbid」與日本「Rakuten Rakuma」的合作，將極大化提升用戶體驗。從購買到海外發貨的一條龍服務將更高效及便利，零時差同步更新日本新品、快速到貨、位於市區的自取點和四大保證等優質服務，為的就是要讓每位會員能真正感受到安心、實在優惠和透明平價的購物體驗，成為心中專業海外代標代購的首選品牌。

「Rakuten Rakuma」將持續透過自身與兩家平台的服務，努力建構優化、更佳的用戶體驗，以提供給客戶更便利且具有附加價值的服務。

關於台灣「樂淘Letao」

為目前台灣極具影響力的日本代標代購公司之一。樂淘Letao，致力打造一個「便利、經濟、安全、多樣化且具高品質」的跨境網路購物平台，對於來到樂淘的每一位客人，應享有更實在、優惠、放心安全有保障的消費權益，國際購物無國界，天天有航班、取貨無時差，更能享受全球多樣、選擇豐富的購物樂趣，找到心中最適合自己的商品。希望每一個消費者都可以「購物樂在其中，淘到心中寶物」。

最受台灣歡迎的日本二手商品如一番賞動漫公仔、明星週邊、運動球鞋、精品服飾和手錶等多種類別，尤其是動漫公仔模型週邊商品，更擁有一票死忠粉絲熱愛搶購。

▲台灣「樂淘Letao」日本代標代購平台。

關於香港「Funbid」

為目前香港知名的日本代購公司之一。時時掌握最新日貨資訊和港人對日貨各類別需求進行有效的宣傳活動。在客戶服務方面，秉持日式精神，實現了滿足每位用戶的需求，展開個人化服務。「Funbid」除提供廣東話電話客服，亦設有自取點可供客戶自取貨品，節省本地運費。由於香港是高收入金融城市，像LV、愛馬仕和勞力士等高價品牌的商品銷量也非常火熱。

▲香港「Funbid」日本代標代購平台。

關於「Rakuten Rakuma」

「Rakuten Rakuma」是2012年7月推出的日本第一個二手市場平台，「Fril」於2018年2月和樂天的「RAKUMA」合併。為致力宣揚「再生循環」之精神，讓本應被丟棄的二手物，經由交易再利用而產生新的價值，透過人人皆可輕鬆使用的電商平台，促進市場活絡，實現再生循環社會的目標。

▲日本樂天集團 Rakuten Rakuma 二手物買賣平台。

台灣樂淘Letao官網：https://www.letao.com.tw/ 獲得更多相關資訊

香港Funbid官網：https://www.funbid.com.hk/ 獲得更多資訊。