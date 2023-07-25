防杜蘇芮暴雨！全台唯一「可升降」土地公廟傍晚升空　罕見畫面曝

記者閔文昱／台北報導

杜蘇芮被總統蔡英文稱為「可能是4年來影響台灣最大颱風」，氣象局預估今晚有機會升級強颱，並在明天(26日)上午11點觸陸。對此，位於台北市士林區三腳渡碼頭的天德宮也罕見啟用升降裝置，將整座廟升起，以防水淹土地公，預計等到颱風過後才會再降下來。

受到颱風影響，全台唯一有升降梯的土地公廟，位在台北市劍潭河堤外的天德宮於今天下午已把廟升起來。廟方表示，因為擔心明天氣候不佳，今天中午河濱的公廁都已陸續載走，三腳渡碼頭的鐵製便橋也吊上岸，所以傍晚5點多決定自行將廟升起。

▲天德宮25日下午升起。（圖／天德宮提供，下同）

天德宮位於士林三腳渡碼頭邊，由於廟裡面供奉的神明超過70多尊，又在碼頭邊，設計時特地替4個角落豎了4根大鐵柱，利用鐵繩一拉便可將18噸重的鐵製土地公廟抬起，最高可升到離地7公尺，和旁邊的堤防一樣高，為全台首座可升降的宮廟，奇特景象引發不少討論。

事實上，天德宮蓋好至今已超過50年，過去漁民將被丟棄在基隆、淡水河的神像撿回來供奉，直到2005年，老漁民們以老人年金籌資，與藝術家合作將此廟改建為升降式以避淹水，成為士林地標之一。

▲天德宮是全台唯一設有升降梯的土地公廟。（圖／天德宮提供）

根據氣象局25日18時15分資訊，杜蘇芮颱風目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對台東、屏東、恆春半島將構成威脅，預計明天起，東部和恆春半島風雨率先加劇，周四除東部雨勢持續明顯外，南部雨勢也將更顯著，東部、東南部及南部山區嚴防大豪雨，皆是杜蘇芮颱風降雨熱點。