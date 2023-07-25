上海5棵老樹變危樹　居民憂：移樹事宜遲遲未通過

▲上海市四川北路1856弄街道老樹看似枝繁葉茂，但重心偏外有倒下的風險，居民希望相關部門能移除為危樹。（圖／澎湃新聞）

實習記者高語璠／綜合報導

上海市四川北路1856弄是一個擁有百年歷史的里弄。在小區門口眺望，幾棵大樹斜斜地伸出院牆，高大繁茂，居民愁的就是這幾棵樹，重心偏外有倒下的風險，還有居家地面因樹根拱起。居民希望相關部門能移除危樹，從今年初申請至今，但審批遲遲未能通過。

據《澎湃新聞》報導，里民反應，5棵老樹分別靠近7號、10號、12號、15號、17號院牆，分別為3棵槐樹，1棵懸鈴木，1棵香樟。

10號院牆的槐樹，如今幾乎長成45°角。一樓住戶劉伯伯說，這棵樹大概種植於1926年，他從1950年代居住於此，小時候圍著樹爬上爬下，看著它一點點長大。後來，樹推倒了院牆，又重新砌；院子的水泥地也久了，慢慢也被樹根拱起，地上裂痕一直延伸到家裡。

17號院牆處的老樹是一棵40歲左右的香樟，比2層樓還高，不算粗壯的樹幹撐起茂密的樹冠，居民反映，院牆也被推倒過，還有在修剪時發現樹根被白蟻蛀成空洞。

同一排的大樹，幾年前，有一棵懸鈴木在暴雨中倒下，樹根都空了咬不住，還有一棵老樹在高溫天自燃。

經居民反映，居委會、四川北路街道和綠化部門一起到現場實地察看後，決定移除這5棵影響建築安全和居民生活的大樹。今年3月，居委會還組織居民在相關書面文件上簽署「同意」移除大樹。

當居民等待大樹移除時，突然聽說居委會不處理這些危樹。據悉，市民信訪答覆，四川北路街道辦事處否認樹木的危險性，而虹口區綠化市容局確認樹木有安全隱患，要求居民向市級部門申請；市綠化市容局告知，審批權在區里，直接去區行政審批窗口申請；在區行政窗口，工作人員沒有接收審批材料，稱缺乏專業鑒定書。

至此，樹木砍伐事宜擱置，居民繼續投訴但沒有實質進展。