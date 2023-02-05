這條路麻雀噪音擾民！　公路總局砸1300萬移除分隔島黑板樹

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段中央分隔島的黑板樹，因生長茂盛，除根系造成路緣石及路面攏起，導致車輛行駛有安全疑慮外，也讓無數的麻雀在樹上棲息，每日發出噪音干擾，排泄物也汙染環境，使附近居民不堪其擾。對此，公路總局花費1300萬，移除93棵黑板樹，還給居民寧靜的生活圈。

▲苗栗台6線18K+500~19K+600，分隔島上黑板樹生長茂盛，引來許多麻雀每日噪音轟炸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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苗栗台6線18K+500~19K+600路段，種植於分隔島內的93棵黑板樹生長茂盛，高約4層樓，成為無數麻雀的棲身之所，然而麻雀每日清晨、傍晚一同鳴叫的聲音非常大，讓附近居民的生活飽受噪音干擾，此外，麻雀的排泄物，汙染路面環境，同時也讓路過的行人心驚膽跳，深怕自己慘遭「鳥屎空襲」。

另外，這93棵黑板樹有20、30年的歷史，其根系也造成路緣石及路面隆起毀損，導致車輛行駛有安全疑慮，民眾向上反應後，經公路總局開會討論，決定移除分隔島上的黑板樹，還給民眾寧靜的生活。

公路總局第二區養護處指出，2022年2月至3月間有請樹木專家評估，當時結論是，黑板樹竄根影響道路安全，經用地、施工環境、存活率、經費等評估後，移植不符合效益，因此決定移除，預計在今年2月間施工，未來分隔島不再種植喬木，以灌木為主配置，搭配草花、地被。