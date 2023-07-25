快訊／7-11開出4張千萬發票！中獎明細曝光

▲7-11門市。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／台北報導

統一發票5-6月今（25）日開獎，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有5位百萬得主。



統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市大溪區的7-ELEVEN頭寮門市購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品；一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買85元的零食、冰品、布丁；一人在台北市南港區的7-ELEVEN忠陽門市購買72元的飲品、民生用品；一人在雲林縣北港鎮的7-ELEVEN北港門市購買100元的民生用品。



還有3位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市購買20元的鮮食；一人在新北市汐止區的7-ELEVEN登峰門市購買141元的飲品、民生用品；一人在台北市士林區的7-ELEVEN福順門市購買69元的冰品。



5位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市三重區的7-ELEVEN虹諭門市購買100元的民生用品；一人在屏東縣恆春鎮的7-ELEVEN鵝鑾鼻門市購買20元的布丁；一人在新北市三重區的7-ELEVEN先嗇宮門市購買35元的鮮乳；一人在台中市大甲區的7-ELEVEN日南門市購買37元的零食；一人在台北市士林區的7-ELEVEN社中門市購買128元的民生用品、飲品。

▲發票中獎明細一次看（點圖可放大）。