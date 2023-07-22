　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

▲▼颱風杜蘇芮來襲，根據目前路徑預測，氣象局可能在周二晚上發布陸上警報。（圖／NCDR）

▲颱風杜蘇芮來襲，根據今下午最新路徑預測，氣象局可能在下周二晚上發布陸上警報。（圖／NCDR）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風朝菲律賓東方海面前進，氣象局今(22日)下午最新預報路徑再度往北偏，不排除從台灣北部、東北部登陸，對北部、東部、東北部威脅大，氣象局預計下周二(25日)上午可能發海警，由於杜蘇芮逐漸加速，不排除下周二晚上接力發陸警，氣象局透露，下周三、四颱風假機會高，但要取決地方政府決定。

氣象局預報員林定宜表示，今(22日)下午最新官方路徑預測，杜蘇芮颱風路徑再度往北微調，比較靠近宜蘭和台灣北部，不排除從北部、東北部登陸，對台灣北部、東部、東北部影響大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜說，根據今下午最新路徑預測，預計下周二(25日)上午可能發海警，由於杜蘇芮颱風在下周一(24日)逐漸加速，發布陸警時間可能在下周二晚間，杜蘇芮屆時強度會在中颱上限，但後續颱風警報時間仍須依照颱風真實偏轉角度而定，今最新一報路徑雖預測會登陸台灣，但後續預測是否路徑有變動仍要觀察。

▲▼颱風路徑及天氣影響。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風今(7/22)下午最新預測路徑。（圖／氣象局）

林定宜指出，目前各國模式預測仍有分期，美系模式以偏台灣東邊外海，歐洲模式偏南從台灣中南部和巴士海峽通過為主，日本模式和氣象局本身模式預測皆介於兩者之間，綜合研判，今天下午最新路徑預測杜蘇芮可能從台灣北部、東北部通過，不過未來1到2天路徑仍有可能調整。

至於若發布陸警，是否有機會放颱風假，林定宜表示，目前以下周三、下周四(26日~27日)機會高，但是否放颱風假要取決地方縣市政府的決定。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

根據氣象局最新公布各地暴風圈侵襲機率，基隆市和宜蘭縣為50%、台北市49%、新北市和花蓮縣48%，北部、中部和東部多縣市都在40%以上。

▲▼杜蘇芮颱風7/22下午最新預測，侵襲機率持續上升。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風7/22下午最新預測，侵襲機率持續上升。（圖／氣象局）

至於颱風風雨影響，林定宜表示，未來一周天氣受颱風影響，尤其下周二(25日)後外圍環流將影響台灣，東部下雨顯著，下周三、四(26日~27日)是颱風最接近台灣的時候，下周五(28日)颱風慢慢遠離。

林定宜說明，下周二(25日)後雨勢將更明顯，受颱風外圍環流影響，東部雨勢顯著，下周三(26日)後，依照最新路徑趨勢，偏向颱風中心接近台灣東北部、北部地區，北部、東北部、東部雨量比較大，其他地方降雨比較局部。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼颱風路徑及天氣影響。（圖／氣象局）

ET快訊
叉雞真的要來台灣！　「場地裁判都好了」逼尼克星出面
超商最新8款冰品開吃了！
她當場嗆林志玲：臉皮太厚了吧
泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美男童死亡
美國脫北逃兵金恩行蹤曝！
NONO演性騷嫌疑人「劇情神預言」　網挖片段：根本真人真事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

男友AA抽中的機票「是靠我的運氣」！妹子心寒：連保險套也要平分

女友和好兄弟上床過！他想起過程超痛苦　全場喊：是你的問題

開房間壞壞！他見「女方掏錢包」讚素質高　釣出過來人曝真心話

歡慶父親節！台中大魯閣抽日本東京雙人機票　大遠百滿5000送300

她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

快訊／雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

快訊／國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市　2地防災告警防暴雨

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

男友AA抽中的機票「是靠我的運氣」！妹子心寒：連保險套也要平分

女友和好兄弟上床過！他想起過程超痛苦　全場喊：是你的問題

開房間壞壞！他見「女方掏錢包」讚素質高　釣出過來人曝真心話

歡慶父親節！台中大魯閣抽日本東京雙人機票　大遠百滿5000送300

她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

快訊／雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

快訊／國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市　2地防災告警防暴雨

高金生兄弟出門！粉絲擠爆光華商場1F　被問濕吻感想：就有一層膜

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

陳俊秀轟2分砲　樂天3比2超前統一

叉雞真的要來台灣！「場地裁判都好了」逼尼克星出面

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

鋼龍滿壘三振「代打之神」蘇緯達　味全5局3比1兄弟

只有她敢嗆林志玲！志玲放閃：老公100分　邱瓈寬：臉皮也太厚？

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

統一獅打教強調「相信自己」　點出得分效率爆發關鍵

白安鬆口了！自爆「沒有暗戀經驗」：在一起就直接說

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

行李箱「裝滿情趣用品」海關求開箱！妹子超尷尬

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

杜蘇芮將直逼強颱！　中心可能擦過南台

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

杜蘇芮直衝台灣！估下周四在宜花登陸　氣象局示警：具威脅性

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

更多熱門

相關新聞

絨毛旗艦館擠進8千人　關門消化人潮

絨毛旗艦館擠進8千人　關門消化人潮

嘉義民雄新開幕、「全台最大」的絨毛觀光工廠，這個月20日試營運至今第3天，22日適逢週末假期，瞬間湧進大量人潮車潮，就算午後下著大雨，依然擋不住興奮前來嚐鮮體驗的大小朋友，但也因爆量的人潮幾乎塞爆場館、接近無法消化的程度，讓觀光工廠只好緊急公布「縮短營運時間」，今天與明天（7/23）都只營業到下午5點。

雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市

國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市

雨區持續擴大！11縣市大雨特報　最新警戒區出爐

雨區持續擴大！11縣市大雨特報　最新警戒區出爐

關鍵字：

杜蘇芮颱風天氣氣象氣象局海警陸警颱風假影音

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面