杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

▲颱風杜蘇芮來襲，根據今下午最新路徑預測，氣象局可能在下周二晚上發布陸上警報。（圖／NCDR）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風朝菲律賓東方海面前進，氣象局今(22日)下午最新預報路徑再度往北偏，不排除從台灣北部、東北部登陸，對北部、東部、東北部威脅大，氣象局預計下周二(25日)上午可能發海警，由於杜蘇芮逐漸加速，不排除下周二晚上接力發陸警，氣象局透露，下周三、四颱風假機會高，但要取決地方政府決定。

氣象局預報員林定宜表示，今(22日)下午最新官方路徑預測，杜蘇芮颱風路徑再度往北微調，比較靠近宜蘭和台灣北部，不排除從北部、東北部登陸，對台灣北部、東部、東北部影響大。

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林定宜說，根據今下午最新路徑預測，預計下周二(25日)上午可能發海警，由於杜蘇芮颱風在下周一(24日)逐漸加速，發布陸警時間可能在下周二晚間，杜蘇芮屆時強度會在中颱上限，但後續颱風警報時間仍須依照颱風真實偏轉角度而定，今最新一報路徑雖預測會登陸台灣，但後續預測是否路徑有變動仍要觀察。

▲杜蘇芮颱風今(7/22)下午最新預測路徑。（圖／氣象局）

林定宜指出，目前各國模式預測仍有分期，美系模式以偏台灣東邊外海，歐洲模式偏南從台灣中南部和巴士海峽通過為主，日本模式和氣象局本身模式預測皆介於兩者之間，綜合研判，今天下午最新路徑預測杜蘇芮可能從台灣北部、東北部通過，不過未來1到2天路徑仍有可能調整。

至於若發布陸警，是否有機會放颱風假，林定宜表示，目前以下周三、下周四(26日~27日)機會高，但是否放颱風假要取決地方縣市政府的決定。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

根據氣象局最新公布各地暴風圈侵襲機率，基隆市和宜蘭縣為50%、台北市49%、新北市和花蓮縣48%，北部、中部和東部多縣市都在40%以上。

▲杜蘇芮颱風7/22下午最新預測，侵襲機率持續上升。（圖／氣象局）

至於颱風風雨影響，林定宜表示，未來一周天氣受颱風影響，尤其下周二(25日)後外圍環流將影響台灣，東部下雨顯著，下周三、四(26日~27日)是颱風最接近台灣的時候，下周五(28日)颱風慢慢遠離。

林定宜說明，下周二(25日)後雨勢將更明顯，受颱風外圍環流影響，東部雨勢顯著，下周三(26日)後，依照最新路徑趨勢，偏向颱風中心接近台灣東北部、北部地區，北部、東北部、東部雨量比較大，其他地方降雨比較局部。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）