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前海軍少將「在台發展共諜組織」判5月　親友喊清白⋯他4字回應

▲前海軍少將夏復翔在親友陪同下，到場聽判決 。（圖／記者吳世龍攝）

▲前海軍少將夏復翔(綠衣)在親友陪同下，到場聽判決 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

前立委羅志明和前海軍少將夏復翔，涉嫌被中國勢力吸收淪為共諜，高雄地方法院今（21日）作出判決，羅志明獲判無罪、夏復翔判5個月有期徒刑，得易科罰金，對此夏復翔表示自己「有鬆口氣的感覺」。

21日上午九點半，高雄地方法院對羅志明以及前海軍少將夏復翔涉入共諜案做出判決，羅志明無罪，而夏復翔則是5個月有期徒刑，得易科罰金。羅志明沒有現身，而親自到場的夏復翔第一時間聽到判決，整個人如釋重負，不過他對於判決結果是否滿意，他先嘆了口氣才說：「一言難盡，有鬆口氣的感覺，因為我們從小就沒有犯過任何的錯，今天碰到這種事情，只有自己慢慢的釋懷」。

▲前海軍少將夏復翔在親友陪同下，到場聽判決 。（圖／記者吳世龍攝）

▲前海軍少將夏復翔在親友陪同下，到場聽判決 。（圖／記者吳世龍攝）

在跟記者對談的過程當中，陪同來的親友要夏復翔回應說「就是清白的」，不過遭到夏復翔簡單說：「就不要了」，至於要不要再上訴，他說回去後跟律師討論，而法院一審判決的理由也還沒有對外說明。

整起案件是在今年初，檢方獲報羅、夏二人遭中共勢力吸收後，羅志明利用自己曾擔任過立委及擁有的人脈，夏復翔則是以退將身分和在國軍人脈，找了多位退役將領，一起到大陸接受招待，企圖以一個拉一個的方式，再回台灣協助中共「發展組織」。

檢方後續偵辦發現，羅志明遭中共勢力吸收後，先引介海軍退役少將夏復翔受中共勢力吸收，2人從2013年起陸續接受負有對我國統戰、滲透及發展組織等任務之大陸地區「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」代表人員及中共勢力指示，2人共同或由夏復翔單獨以其退將身分所具之國軍人脈，長期物色，刻意招攬、引介我國國軍特定階級、軍種退將赴陸接受落地招待與陸方人員座談、餐敘。

大陸方面則宣傳「和平統一」、「一國兩制」甚至「武統臺灣」等統戰思想，並詢問退將祖籍及是否有意返陸居住等話題，藉此對台灣退將進行思想引導，並挑選可納為渠等所用之退將，提供中共情治人員得以接觸、拉攏甚至吸收退將的機會，而為大陸機構發展組織行為。

據了解，兩人到案後承認有招待退將到大陸，但否認有發展共諜組織。檢察官追查並分析事證後，認定被告2人至少使我國48位退役高階軍官受引介、接觸，招待出團次數為13次，出團總人次則為194次，因此依違反國安法的發展共諜組織罪，將兩人提起公訴。

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