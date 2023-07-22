　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「想念她的味道」愛妻病故阿公苦尋遺物機車　暖警鎖定方位找到它

記者邱中岳／台北報導

北市1名周姓老翁為尋找過世妻子平時騎乘之機車，於日前前往內湖分局文德派出所請求警方協助找尋，派出所警員任漢明聽聞緣由受理後，立即調閱監視器展開地毯式搜尋，終於在老翁住家附近巷道內機車格位，尋獲過世妻子騎乘之愛車，周姓老翁對警方積極協助頻頻致謝，表示這是最棒的結果。

警方表示，周姓老翁稱太太於6月中旬騎乘機車外出，於返家時將車輛停放在住所附近便再無使用，後因妻子突然生病至醫院開刀治療，不幸過世。任員耐心傾聽周姓老翁敘述遺失機車來龍去脈過程後，立即調閱路口監視器，發現已故周老太太確實於上述時間騎乘該車。

▲▼文德派出所警員協助男子找到亡妻機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲文德派出所警員協助男子找到亡妻機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

研判因老翁住家附近機車停車格甚少，可能停放於較遠巷弄內，靈機一動立刻至監視器影像斷點現場附近逐一擴大尋找，最後皇天不負苦心人，終於在內湖區瑞光路巷弄內尋獲妻子愛車。

警方立即聯繫老翁告知已尋獲愛車，老翁接獲消息後立即到場，確認該車即為亡妻遺留愛車，當場語帶哽咽老淚蹤橫向警方表示感謝，該車雖然較為老舊，但為亡妻生前代步交通工具，對其而言具有深厚意義，不斷感謝警方的努力與辛勞，並相當肯定警方的高效率及服務熱誠。

▲▼文德派出所警員協助男子找到亡妻機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

內湖分局呼籲，許多民眾停車時，常因未特別留意停車地點，導致找不到停放車輛，建議民眾停車時可找一個醒目之標的物或利用周遭建築物之特徵，配合手機照相功能拍照存檔，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

ET快訊
快訊／新北三重驚傳命案！　男陳屍計程車
鼓鼓唱一半「突公開示愛10年女友大元」
北市女「胸部不正常隆起」　內衣掏2包慘了
直擊／林志玲親口證實引退
女友上別人車！　他釘孤支遭「魚叉穿肺」慘死
赴日「爆買情趣用品」海關求開箱！　妹子：社死在機場
日女高中生拍寫真！　性感照竟「撞臉中職球星」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搭電梯成獵物！恐怖男闖進房噁吻強脫褲　辣妹光腳逃7樓求救

快訊／新北三重驚傳命案！　男陳屍計程車…身上多處屍斑

女未繫安全帶...被搜出毒即溶包　「胸部不正常隆起」這裡也有藏

不爽女友上別人車！酒客找駕駛釘孤支　反遭「魚叉穿肺」慘死

快訊／松山區某商辦男子墜落中庭！　無生命跡象送醫搶救

前縣長帳號也遭盜！屏東警主動偵辦　潘孟安：檢舉就對了

大雨狂炸！「全國最爛」力行產業道路全爛泥　貨車油門一催尷尬了

「想念她的味道」愛妻病故阿公苦尋遺物機車　暖警鎖定方位找到它

南韓毒郵包「來自深圳台灣轉寄」　鄭文燦：一定追查到底

竹東竹林大橋下驚見浮屍　腫脹發黑難辨認！疑遭大水沖下山

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

搭電梯成獵物！恐怖男闖進房噁吻強脫褲　辣妹光腳逃7樓求救

快訊／新北三重驚傳命案！　男陳屍計程車…身上多處屍斑

女未繫安全帶...被搜出毒即溶包　「胸部不正常隆起」這裡也有藏

不爽女友上別人車！酒客找駕駛釘孤支　反遭「魚叉穿肺」慘死

快訊／松山區某商辦男子墜落中庭！　無生命跡象送醫搶救

前縣長帳號也遭盜！屏東警主動偵辦　潘孟安：檢舉就對了

大雨狂炸！「全國最爛」力行產業道路全爛泥　貨車油門一催尷尬了

「想念她的味道」愛妻病故阿公苦尋遺物機車　暖警鎖定方位找到它

南韓毒郵包「來自深圳台灣轉寄」　鄭文燦：一定追查到底

竹東竹林大橋下驚見浮屍　腫脹發黑難辨認！疑遭大水沖下山

男友AA抽中的機票「是靠我的運氣」！妹子心寒：連保險套也要平分

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

搭電梯成獵物！恐怖男闖進房噁吻強脫褲　辣妹光腳逃7樓求救

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

女友和好兄弟上床過！他想起過程超痛苦　全場喊：是你的問題

快訊／新北三重驚傳命案！　男陳屍計程車…身上多處屍斑

不是梁朝偉！劉嘉玲身邊鮮肉作伴　真實身份曝「可繼承32億財產」

老將蓋伊遭雷霆釋出　傳出湖人、勇士等隊都想網羅

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

出生就分開！7歲柴「臉書認親」重逢同胎哥　同款瓦斯桶身材萌翻

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

即／3機車擦撞　波及300萬BMW休旅車

色保全潛民宅性侵女住戶！她反抗鼻梁被打斷

玩水須簽切結書挨轟！頭城泳池無限期休園

擁衝鋒槍步槍「子彈1萬4千發」男慘了

即／桃源谷女駕駛連人帶車墜1樓高邊坡　命危搶救中

八大女遭火鍋潑頭毀容　3男女起訴

驚悚瞬間曝！機車遭左轉奧迪撞噴20m

工人1.7米摔腦死家屬淚　建商回應了

女偷500萬溜回越南！還掰：只是借一下

冷氣砸死人！房東下單購買　恐須負民事責任

更多熱門

相關新聞

38.8萬Honda CB750 Hornet發表

38.8萬Honda CB750 Hornet發表

Honda台灣本田今（21）日於國際重型機車展中發表全新CB750 Hornet，並為其開出38.8萬的建議售價，作為「黃蜂」的後繼機種，雖然CB750 Hornet改搭並列雙缸引擎，不過仍保有緊湊敏捷的特性；而此次Honda除了展出CB750 Hornet與CL Street等多款新車外，也同步祭出多重優惠方案

Energica Experia電動冒險重機

Energica Experia電動冒險重機

重機展首次移師南港開幕人氣爆棚

重機展首次移師南港開幕人氣爆棚

當街割喉妻子！他當著女兒面「瘋狂捅刺20多刀」

當街割喉妻子！他當著女兒面「瘋狂捅刺20多刀」

撞拒馬女摔成殘　獲國賠847萬元確定

撞拒馬女摔成殘　獲國賠847萬元確定

關鍵字：

妻子內湖機車

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面