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社會 社會焦點 保障人權

八大女遭火鍋潑頭毀容...3男女起訴　「非人道酷刑」檢求重判

記者鄧木卿／台中報導

台中市某KTV包廂4月間驚傳暴力事件，29歲的孫姓八大傳播妹，因為2萬元債務糾紛，遭25歲陳姓女子、25歲趙姓男子和39歲林姓男子毆打，還被以熱湯潑臉，拉扯頭髮在地拖行，導致孫女臉頸部嚴重燒燙傷，經送醫治療後無生命危險，畫面被PO上網後成為焦點。台中地檢署調查後，認為3名男女並無和解之意，犯後態度不佳，行為如同非人道酷刑，依傷害罪將三人起訴，並從重量刑。

▲▼3名男女對一名女子毆打潑油燙傷，做出非人道酷刑，檢方起訴從重量刑。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲3名男女對一名女子毆打潑油燙傷，做出非人道酷刑，檢方起訴從重量刑。（圖／ETtoday資料照，下同）

檢方起訴指出，陳女和林男是男女朋友，趙男是陳女的朋友，陳女因為孫女積欠經紀費用未付，4月間找孫女到某KTV包廂談判，因而發生爭執，陳女不僅拉扯、毆打孫女，以熱湯潑灑、丟擲鍋具、麥克風、酒杯等傷害孫女，趙男拉扯孫女頭髮拖行，壓制在地、腳踹頭部，還從背後架住孫女，讓陳女毆打、肘擊。

▲▼3名男女對一名女子毆打潑油燙傷，做出非人道酷刑，檢方起訴從重量刑。（圖／ETtoday資料照，下同）

林男得知女友遭人腳踹腹部後趕至KTV，並在包廂沙發以手掌摑孫女左臉，導致孫女頭部、頸部、胸腹、會陰、左大腿等多處二度燒傷，造成孫女有不治或難治之後果。

檢方表示，趙男曾因妨害自由判處有期徒刑3月執行完畢，林男因公共危險判處有期徒刑2月，也易科罰金完畢，但2人仍在執行完畢5年內故意再犯，完全不知警惕。

▲▼3名男女對一名女子毆打潑油燙傷，做出非人道酷刑，檢方起訴從重量刑。（圖／ETtoday資料照，下同）

檢方審酌3名被告未與告訴人和解，且手段凶殘，以高溫液體潑灑之非人道酷刑，致告訴人留下大面積燒傷疤痕，身心嚴重受創，犯後態度不佳，犯罪情節重大，請法院從重量刑。

檢方指出，由於孫女的傷勢，皮膚雖無法完全恢復原來的外觀及功能，但並未造成其四肢功能喪失，尚未構成重傷害罪嫌，因此改依傷害罪嫌起訴3人。

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