南韓憲政史頭一遭！總統岳母慘遭「當庭羈押」　倒地痛哭：死了算了

▲南韓總統尹錫悅的岳母崔銀順21日在二審遭到「當庭羈押」，為此倒地痛哭失聲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅現年77歲的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順，先前曾涉嫌在土地交易時偽造戶頭餘額證明，2021年一審時被法官判處1年徒刑，豈料她提出上訴後，二審在昨（21）日召開，法官認為她有串證逃亡之虞，因此決定「當庭羈押」，這讓崔銀順在法庭上倒地痛哭喊冤枉，還表示乾脆服藥輕生算了。

崔銀順（최은순，前譯崔恩順）曾於2013年4至10月購入京畿道城南市島村洞土地的過程中，涉嫌4次偽造銀行戶頭餘額證明，聲稱在銀行戶頭放款647億韓元（約新台幣8.3億元）；2013年8月，更和同夥安某涉嫌針對島村洞土地相關提出合約金返還請求訴訟，期間更向法院遞出偽造的戶頭餘額證明，聲稱餘額達100億元（近新台幣2.4億元）。

崔銀順2013年10月在購入島村洞的土地時，將所有權移轉登記至自己名義信託的公司、另一半則以安某女婿的名義登記，此舉明顯涉嫌違反《不動產實名法》。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，議政府地方法院刑事3部（部長法官為李成均）20日在二審駁回崔銀順的上訴要求，法官表示在考量到被告的年齡、健康狀態、家庭關係、環境、犯案動機等諸多條件時，認為一審做出1年有期徒刑的裁決並無不妥，且被告有再犯逃亡之虞，因此決定「當庭羈押」。

儘管2021年12月23日一審時，法官宣判崔銀順1年有期徒刑，不過並未當庭羈押，崔銀順認為法官判刑有失公允，因此提出上訴，未料在二審時不僅被法官駁回，更被裁定當庭羈押。

一聽到法官說出「當庭羈押」4個字時，崔銀順頓時嚇得面無血色，「我不太懂這到底是什麼意思，你說當庭羈押嗎？法官大人，我真的是被冤枉的，我絕對不是為了賺錢、也不是出自於什麼壞心眼」。

崔銀順語調愈來愈激動，甚至倒在地上痛哭失聲，「我乾脆在上帝面前服藥死了算了！」

二審法官認為，崔銀順在購入京畿道城南市島村洞土地的過程中，為了取得龐大的不動產買賣價差產生的龐大利益而主導犯案，其違法程度和所獲取的利益相當龐大，且明顯違犯《不動產實名法》的立法宗旨，直到二審還否認罪嫌、試圖將罪嫌推給同夥安某，懷疑被告恐怕在追求獲取龐大房地產利益之餘藐視法律和制度。

據悉，網友直接在維基百科崔銀順的條目中，將其職業改為「詐欺慣犯」。對於此次判決是否有何感想，南韓總統辦公室高層關係人士則低調表示，司法判決並非府方所能輕易言談的問題。