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與世界接軌強化社區傷口照護　奇美醫院辦傷口照護國際研討會

▲奇美醫院舉辦「2023年傷口照護國際研討會--社區傷口整合照護」，期許透過邀請國內外社區傷口整合照護專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫院舉辦「2023年傷口照護國際研討會--社區傷口整合照護」，期許透過邀請國內外社區傷口整合照護專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫院22日上午舉辦「2023年傷口照護國際研討會--社區傷口整合照護」，現場邀請國內外傷口照護實務專家學者，分享社區傷口照護外展計劃、居家護理師傷口照護賦能計畫、國際社區傷口照護經驗、困難癒合傷口處置新趨勢、老年病人急慢性傷口的跨領域照護以及長照機構中傷口處置的觀點及經驗。

奇美醫院院長林宏榮舉案例指出，61歲陳女士本身有庫賈氏病合併失智症，今年初因疾病惡化開始臥床，2月開始出現尾椎壓力性損傷，且傷口持續擴大與惡化約6.5×5公分，因外出就醫困難，5月時居家照會奇美醫院傷口照護中心傷口外展服務，整形外科林祐丞主任與居家護理師協同到宅為陳女士進行清創，並以傷口敷料治療3週，病人傷口縮小到4.5×4公分，情況大幅改善。

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▲奇美醫院舉辦「2023年傷口照護國際研討會--社區傷口整合照護」，期許透過邀請國內外社區傷口整合照護專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏榮院長指出，現今全球高齡化社會的衝擊帶動長期醫療照護的需求，高齡人口數增加提高了許多慢性疾病引發各種類型的慢性傷口。傷口處置除了於急性醫療機構外，病人出院返家或返回長照機構也必須有連續性的傷口照護。為了不中斷傷口照護的服務，目前國內外皆發展出社區整合，居家照護與在宅醫療等照護服務模式。其中健保署南區業務組自今年起，致力於推動雲嘉南地區的傷口照護服務，與各醫院攜手合作，提供傷口照護視訊門診和外展醫療。對於長照機構或家中的長者若有慢性傷口問題，現在可以透過視訊門診方式讓醫師評估傷口狀況，若符合評估標準，醫師提供外展服務，減少病人和家屬奔波的困擾，以促進傷口照護服務的普及化和便利化。

2023年傷口照護國際研討會主軸為「社區傷口整合照護」，目標是建立一個完整的照護體系，使困難傷口的病人能夠在醫院和居家環境中得到適切的治療。奇美醫院傷口照護中心除了有傷口特別照護門診例行服務可到院的門診病人外，更積極與居家護理及安寧居家護理合作，到宅的傷口外展服務，迄今已服務14人次。除奇美醫院的照護個案外，也拓展到與獨立型居家護理所護理師、社區藥師以及罕見疾病照護團隊主動轉介之個案，更經常接獲跨縣市的民眾電話諮詢。

▲奇美醫院舉辦「2023年傷口照護國際研討會--社區傷口整合照護」，期許透過邀請國內外社區傷口整合照護專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏榮院長說，社區傷口整合照護計劃的啟動，將為困難傷口病人帶來新的希望和機遇，期許透過邀請國內外社區傷口整合照護專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法，包含預防傷口感染與惡化的風險、積極清創處置、提升傷口癒合的機會，同時也借鏡澳洲、日本、臺灣的照護模式經驗，加強社區醫療和長期照護的整體能力，讓更多的病人接受到專業、綜合及便利的傷口治療照護。

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