狂推佛心企業！「1鞋店」全館85折　PTT讚爆：買完NET再買鞋

▲鞋全家福辦折扣活動，PTT狂給推。（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友21日在PTT省錢板（Lifeismoney）貼出情報，分享一間連鎖鞋店有折扣活動，值得注意的是，留言幾乎一片推爆，「常常做善事」、「實體通路買平價鞋款的好去處」，還有人直呼，「如果不買鞋，也能去買鞋除臭噴霧、鞋防水噴霧等，這優惠真的是人人都很有機會用到」，紛紛力挺「佛心公司」。

省錢板21日出現一篇情報文，「7/21~8/8鞋全家福全館85折」，「鞋全家福」為了慶祝父親節，從7月21日至8月8日全館商品打85折。貼文一出，底下狂給推，「推，定期買防水噴霧」、「剛好能買拖鞋」、「來買工作鞋，讚」、「上次活動直接買兩雙，鞋子平價又好穿」、「上禮拜才買三雙鞋，好穿、好走、值得推。」

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其中，就有人表示，「鞋全家讚，常常做善事」、「這家很棒，很俗（便宜）、耐穿，聽說還可以買單隻」、「可以給身障者買單鞋的企業，推」、「感謝分享，買完NET再買皮鞋」、「佛心店啦！推推。」

據悉，只要出示鄭豐喜基金會發的「單腳銀行卡」，小兒麻痺患者就能在「鞋全家福」買到兩腳不同大小的鞋子，暖心服務讓許多人讚爆，直封良心企業，「原來街邊常見、卻從沒進去過的店家如此佛心，以後都去這買了」、「很溫馨很體貼的企業」、「有社會責任的店家，推！」