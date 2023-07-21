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台中精密、豐洲工業園區公設費僅收1元　工發基金年虧損逾8000萬元恐破產

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中部份工業園區公設費率長期未調漲，工發基金恐將面臨破產危機。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

每平方公尺公設管理費只繳1元！台中市部份工業園區公設費率長期未調漲，加上近年物價、人力成本持續上漲，導致經費連年虧損，審計部決算報告更指出：「工業區財務結算作業未妥，園區支出超乎預期及公共設施使用費率偏低，收入不敷支出」，年虧損金達8000萬元以上，近10餘年累積虧損超過8億元，工業園區開發管理基金恐將面臨破產危機。

據查，台中市政府轄管有3處工業園區，分別是台中精密園區、豐洲園區以及太平產業園區，太平園區部份，去年因考量廠商才剛進駐，尚在建廠階段，命公設費打折，每平方公尺收費2.63元，但今年即回調至5.25元。

惟精密園區、豐洲園區，2園區的公設維護費自2013年起，即以每平方公尺1元收費至今，換算下來，等於每坪只須繳交3.3元，甚至遠低於一般大樓管理費用，且市府還須維護園區各項設施，致使工發基金虧損嚴重。

審計部決算報告指出，部分園區支出超乎預期及相關公共設施使用費率偏低，收入不敷支出，除公設外，相關管理及監督作業未盡周妥等情事。

儘管面對物價和人力成本持續上升的情況，部分園區公設費率10年來每平方公尺仍只收1元，但根據園區運作原則，公設費應根據使用者的面積計算，用以支持園區的日常維運。

議會上，也曾有就園區公設費率相關提出質詢，但受到各種因素限制，公設費率長期未調漲，導致部份園區公設逐漸老舊，路面損壞嚴重，加上物價和人力成本的不斷上漲，據統計，工發基金年虧損金額達8000萬以上，近10餘年累積虧更是損達8億，已難以負擔持續虧損。

面對疫情後物價上漲的現實，以及持續運作園區的需求，園區公設費率勢必需要調整，廠商與相關單位應展開充分溝通和協商，以找到合理公允的解決方案，確保園區可持續發展。

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