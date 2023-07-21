家裡燒書致失火！13歲弟報案後18樓墜亡　知情人：家長把門反鎖

▲13歲男孩燒書致失火從18樓跳下。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南沅江市近日發生一起令人痛心的事件，一名13歲男孩在家燒書後不慎引發火災，之後從18樓墜亡。事故發生時，孩子父親正在外地工作，母親則不在家，將門反鎖禁止男孩外出。據知情人透露，男孩墜樓身亡前，先撥打了119消防電話，隨後又撥打了110報警。

據《頂端新聞》報導，7月19日，網傳湖南沅江市一13歲男孩晚10點左右，在家燒書引起火災，隨後從18樓跳下。該社區一住戶透露，「孩子爸爸在外地上班，媽媽應該是不在家，把門反鎖了讓他在屋裡學習，禁止他出門。」

該住戶進一步表示，「孩子把書燒了，結果又害怕把屋子燒了。自己先是打了119，跳樓前又打了110。防護欄只有很小的一個窗口，男孩是從小窗口鑽出來隨後跳下去的。」

住戶指出，事故發生沒多久，自己剛從社區外回來，門口停滿了警車和消防車，「我看到的時候人已經蓋白布了，媽媽哭不出聲了。」

7月20日上午，社區所屬的瓊湖街道辦事處回應，「目前事故還在調查中，具體的情況暫時不方便透露。假如社區有消防安全隱患的問題，會通過物業向屋主說明。」

沅江市消防救援大隊工作人員回覆，「工作人員正在進行火情調查。事故發生後，我們立馬趕到了現場。」

消防隊工作人員表示，「關於防火的問題，第一是大人要多注意，最好不要把孩子一個人放家裡，如果孩子一個人在家，電和火最好提前關掉。第二是要給孩子做好防火教育，讓他們從小有防火的意識。」沅江市公安局工作人員告知，「可以留意後續的官方通報。」

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