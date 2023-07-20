美福倉儲大火燒3天！爭鮮2.2億貨品全毀　國泰全理賠再求償勝訴

▲美福倉儲去年3月發生火災。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲2022年3月10日發生火災，連燒3個禮拜才終於撲滅，其中壽司品牌「爭鮮」存放的大量貨品遭毀損，獲國泰保險理賠2億2878萬元，國泰再向美福求償。台北地院判准全數賠償。

國泰主張，美福火災經消防局火調科調查後，確認起火原因為「電氣因素起火」，顯然美福對公司倉儲空間及相關防火設備管理、維護有缺失。

根據美福、爭鮮雙方契約內容提及，不論貨物損害原因可否規責於美福，美福均應負起無過失責任，既然國泰已給付保險金予爭鮮共2億2878萬元，自得請求美福負賠償責任。

美福搬出過往類似事件判決，若寄託方自行投保，代表如有貨損情事發生時，轉嫁由保險公司對其理賠，不得再向保管方求償。

美福又稱，公司每年均有接受消防局消防安全設備檢查，前2年檢查結果均符合規定，消防局調查結果也認定火災非人為所致，係不可知之電氣因素，美福已善盡善良管理人之注意義務，並無過失情形，故求償無據，請求駁回。

法院認為，美福方提出之參考判決，其基礎事實為契約中明文約定寄託人就貨物應自行投保，若有出險由保險公司理賠，而本案契約內未有「若有出險直接由保險公司負責理賠爭鮮公司，如有差額，爭鮮公司及保險公司不得以代位求償方式再向被告美福公司求償」等類似倉庫營業人免責條款之約定，2件不得相提並論。

此外，契約中已明訂貨品入庫後，應由美福全權管理，意即貨品損壞情形須賠償一切損失，判決美福須賠償國泰2億2878萬元。可上訴。