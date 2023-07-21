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又是中壢分局！警方違法誘捕害少女遭性侵　時力：別再放任害群之馬

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲小蘋答應配合警方辦案，卻在警方的監控下遭到張男性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

記者杜冠霖／台北報導

桃園市13歲少女小蘋（化名）配合中壢警方充當誘餌，卻在警方的監控下，遭張姓男子性侵得逞，消息傳開後掀起各界熱議。對此，時代力量21日批評，中壢分局近年違法執勤的劣跡連連，每每空口檢討卻一再出事，事件一次比一次更令人憤怒，上級督導單位應出來面對整飭，勿再放任害群之馬。

時代力量發言人余佳蒨表示， 13 歲少女參與警方誘捕卻慘遭性侵，最大的錯誤在於中壢分局從頭到尾都是違法誘捕，不僅未依規定報請檢察官指揮，竟讓未成年者擔任誘餌，最後更在監控不力下，讓歹徒性侵得逞。

余佳蒨直言，更離譜的是，這起2020 年就發生的事件，要等到被起訴書揭露而引發民意怒火後，中壢分局才打算要開始「了解過程，釐清責任」，敷衍態度令人髪指。

余佳蒨指出，這並非中壢分局近年來首次違法執勤，2021 年因違法盤查而衍生的「大外割」事件，以及 2023 年報復性暴打「超商浩克」事件，加上 2020 的違法誘捕，顯見問題並非出在個別警員身上，而是中壢分局缺乏法治觀念，僅會督促基層追求績效讓長官升遷，從未落實他們口中的檢討。

余佳蒨強調，警察執勤是為了保護人民，而非追求讓長官仕途順遂的績效。這次的事件是百分之百的違法執勤，如果中壢分局已失去檢討能力，除了應咎責分局長、所長、偵查隊長等長官，上級督導單位也應出面說明，如何整飭分局亂象，強化法治教育和落實偵查程序，別再讓憾事發生。
 

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