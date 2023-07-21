旗津風箏節「連續3周末」登場！　65m氣墊滑水道免費玩超消暑

▲2023旗津風箏節將於明天登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

炎炎暑假，高雄活動熱鬧不間斷。去年廣受好評的旗津風箏節，今年度即將於明(22日)盛大登場，連續3週星期六、日都有不同的主題風箏及親子體驗活動，現場還有超級消暑的大型氣墊水樂園及旋轉木馬等設施，通通都能免費玩到飽！

觀光局長高閔琳表示，今年旗津風箏節共有4大亮點，首先是全台活動時間最長的風箏節，從7/22至8/6連續三週星期六日，週週都有不同主題風箏展演。今年也首創陸海空都可玩的風箏節，有翱翔天空的巨型風箏、供民眾拍照的大型地景裝置風箏，以及開幕當天於旗津海上展演的衝浪風箏，海陸空3D同時啟動，精彩可期。

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▲▼超大型氣墊水樂園讓小朋友免費玩到飽。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳指出，除白天主題風箏展演外，週六晚上加碼夜光風箏、週日晚上有酷炫的火舞表演，從早到晚都好玩。為了讓小朋友開心消暑，更祭出大型戲水氣墊及遊樂設施，有直徑26公尺大的巨無霸戲水池、65米長的城市滑水道，小小朋友也有手搖船水池及陸地上的旋轉木馬、旋轉熱氣球，通通都免費，要讓小朋友盡情玩樂開心Fun暑假。

▲現場提供旋轉木馬及旋轉熱氣球遊樂設施讓小朋友免費乘坐。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局提醒，活動期間渡輪班次加密外，也會於旗津區內安排定點接駁服務，想參加風箏節及氣墊水樂園活動的民眾多利用大眾運輸，避免過多車流導致壅塞，並視車流狀況實施四階段交通管制。市民朋友可搭乘捷運或輕軌轉乘渡輪前往旗津，捷運至橘線O1西子灣、輕軌至C14哈瑪星站、C12駁二大義站，皆可轉乘渡輪。

另為提升渡輪輸運效率及品質，活動期間每日上午11點至下午7點尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制外，一般遊客騎乘的燃油機車禁止登船，同時當日將視現場人潮狀況彈性調整。

▼旗津風箏節建議交通方式。（圖／高雄市觀光局提供）