記者賴文萱／高雄報導

帛琉籍船舶「天使輪」昨（20）日上午於高雄港外海因船舶進水傾斜，船長宣布棄船求救，海巡人員獲報後將19名船員全數救起上岸。該輪船艙因持續嚴重進水，今日凌晨00:19呈半沉沒，僅剩船艏浮於水面，船上的空貨櫃也在海上漂流，高雄港務公司隨即動員進行打撈，避免造成航安事故。





▲天使輪「嚴重進水」沉沒畫面曝！船員緊急棄船逃。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼船長宣布棄船求救，海巡人員獲報後將19名船員全數救起上岸。（圖／記者賴文萱翻攝）

天使輪因船艙嚴重進水導致船體不斷傾斜，今天凌晨呈現半沉沒，船上空貨櫃也漂流海面上。高雄港務分公司凌晨1時召開第三次緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船，連夜進行搜尋與打撈作業，並透過港口信號台及漁業電台以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，以避免造成航安事故。

▲▼天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩污染海域，除高雄港務分公司自有防污、除污能量備妥，今日上午即在沉船周圍圍設攔油索，海洋委員會海洋保育署也調派攔油索、吸油棉索等防污資材支援，全力防堵沉船內燃油外洩影響海域環境。

▲高雄港務分公司外包清潔船為二港口內水面垃圾撈除作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄港務分公司另依商港法責成船東限期內提送沉船打撈、浮揚與油水抽離計畫，並調派船舶於沉船周圍執行監控，如有油污外洩也應立即調派除污船舶進行清除，防止油污擴散情形。

高雄港為我國主要貨物進出港口，昨日因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今日上午5時35分一港口恢復船舶進出港作業，因受漂流貨櫃影響，為確保航行安全，調整二港口進出港管制時間至上午8時。經確認航道無阻礙物，上午8時開始開放出港，9時開放進港。

▲二港口航道礙航物淨空，上午8時開放船舶出港作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日高雄港務分公司為避免漂流空櫃影響港外海域航行安全，緊急協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，防止漂流貨櫃進入航道阻礙船舶進出港，以維持船舶進出與港口正常運作。