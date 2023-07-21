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社會 社會焦點 保障人權

im.B拍賣他控：34萬買到威士忌假酒　士林分署：辦過3次鑑賞會

▲▼ 執行署 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲執行署士林分署日前拍賣im.B主嫌曾男所擁數支威士忌，有民眾指控花34萬竟買到假酒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「im.B吸金案」引起社會喧騰，檢警也查扣主嫌曾男及其張姓女友大量名酒、名牌包等，為避免價值減損，也立即啟動偵查中變現程序，交由行政執行署台北、士林分署拍賣。豈料有位民眾指控花34萬餘元買了1支25年山崎威士忌是假的，且經反應士林分署毫無得到回應。對此，士林分署也火速做出聲明。

據《TVBS》報導，蔡男在法拍花了34萬4000元買下1支日本知名威士忌，該酒為25年分，但氣泡散去的速度快、顏色不自然且有雜質，蔡男前後去了3間老酒收購店，都一致認定是假酒。

蔡男指出，他多次聯繫士林分署，一名黃姓書記官卻回應他無法處理，讓他相當無奈，只希望政府在拍賣前仔細檢查物品。士林分署則回應，沒有收到民眾反應，若有問題將妥善處理。

對此，士林分署發新聞稿澄清指出，6月26日拍賣imB詐欺案曾姓被告所有山崎25年威士忌，但因無法開瓶鑑定拍賣威士忌真偽，故在拍賣公告中載明買受人就物之瑕疵無擔保請求權，並請應買人自行確認是否為正品，拍定後不得以此為爭執主張撤銷拍賣。

分屬也強調在6月14日、6月20日及6月26日共舉辦3場鑑賞會，讓有興趣應買民眾可以仔細觀檢視山崎25年威士忌真偽，再決定是否應買。

此外，台北地檢署也在囑託拍賣前，委託台灣菸酒股份有限公司派員目視確認拍賣酒品外觀上無明顯重大瑕疵；另於拍賣當日，分署點交拍賣物品給得標民眾時，仍請民眾先行確認無誤後再交由其保管拍賣物。


分署表示，民眾如對購買自分署拍賣會場的酒品真假有疑慮時，可攜帶相關物品及證明文件至分署向承辦人員陳述意見，將妥適協助處理民眾意見。
 

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