彰化139線「死亡彎道」61天奪2命　警設「追焦手」蒐證危險駕駛

▲警方將派員到139線當「追焦手」蒐證，圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處，因事故發生頻繁，被稱為「死亡彎道」，短短61天發生2死5傷的悲劇。對此，警方分析事故原因大都為超速過彎及壓車，因此將設置防護桶，並由員警擔任「追焦手」蒐證，將危險駕駛依法送辦。

回顧139線今年發生事故，兩名少年5月16日過彎時自撞路樹，其中陳姓男駕駛卡在樹幹中，送醫不治、後座的曾姓少年輕傷；7月6日一名陳姓騎士過彎時失控，撞到對向車道的機車，導致3人受傷；一名20歲江姓女子過彎時自摔，人被甩飛後撞擊路旁路樹及護欄，送醫不治，短短61天釀2死5傷。

▲▼日前一名20歲女騎士在139線的山區自摔，顱內出血亡。（圖／民眾提供）



根據彰化縣警局交通隊資料顯示，139縣2019年至2022年共有9人因車禍事故死亡，加上今年的2人，等於5年內有11人死亡，且車禍原因大都為過彎時壓車、車速過快，或行進時輾到石頭、樹葉而打滑失控等。

對此，彰化警分局表示，139線有許多追焦手，許多騎士為了留下帥照，會在過彎時做出危險駕駛的行為，因此將派員警到場也擔任「追焦手」進行蒐證，將有危險駕駛行為的騎士依公共危險罪送辦。