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為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

▲新冠病毒,新冠肺炎,covid-19。（圖／CFP）

▲體內有特定基因變異的人，確診COVID-19卻未發病機率比他人高出數倍。（圖／CFP）

文／中央社

研究人員在一份最新研究裡指出，體內有特定基因變異的人，COVID-19確診卻未發病機率確實比他人高出數倍，對疫情期間存在所謂「天選之人」提供第一份可能的解釋。

「華盛頓郵報」指出，之前的研究發現COVID-19確診者平均約有20%沒有症狀，為弄清何以有人能無懼染疫，研究人員將目光投向扮演人體內識別、對抗病原能力關鍵角色的人類白血球抗原（HLA）基因。

科學期刊「自然」（Nature）今天刊出一份由任職加州大學舊金山分校（UCSF）神經與流行病學部門教授霍倫巴赫（Jill Hollenbach）所率團隊做的研究，顯示一種HLA變異也許能解釋確診卻無症狀之謎。

霍倫巴赫與研究團隊召募2萬9947名已有優質遺傳數據可用的骨髓捐贈者，要他們確診後每天以智慧手機追蹤病情及症狀，包括流鼻涕、喉嚨發癢、發燒等。受試者每週還要記錄有無快篩、每月記錄有無住院。

在為期9個月研究期間，當中1428名未接種疫苗者通報驗出病毒陽性，其中136人沒有任何症狀。無症狀者裡有20%的人，體內有一種名為「HLA-B*15:01」的常見HLA變異，有雙份HLA-B*15:01者（各從父、母親遺傳到一份），無症狀的機率比別人高8倍以上。

「華爾街日報」指出，研究人員檢查帶有HLA-B*15:01而無症狀者的T細胞，發現當他們的T細胞遇到COVID-19病毒時會當成以往所遇過的冠狀病毒而啟動對抗機制，從而更易對抗COVID-19病毒。

南加州大學凱克醫學院（Keck School of Medicine of USC）分子微生物及免疫學教授甘農（Paula Cannon）並未參與這項新研究，但她說：「這雖不代表有這種HLA基因變異就能高枕無憂，但老實說，我還真希望我是有這種變異的人，睡覺都能更安心些。」

法新社指出，研究人員認為帶有HLA-B*15:01的人，體內T細胞遇到COVID-19病毒時會「啟動作戰」，因為它們能記起過去抵禦過類似病毒的記憶。

帶領這項研究的霍倫巴赫（Jill Hollenbach）告訴法新社，HLA-B*15:01可能就是無症狀確診者背後基因之謎的一塊拼圖。研究人員希望對COVID-19免疫反應的研究，能在未來引領出新的治療方法或疫苗。

不過華郵認為這項研究的樣本群體高度同質化，所有參與者均為白人，且其中81%是女性或自認屬於女性。

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