玉里醫院完成使命！2千餘住民領到普發6千元　共享政府紅利

▲玉里醫院規劃一系列的行政流程及工作人員協助住民領取普發紅利。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自政府於今年1月4日宣布要與民眾共享經濟紅利，全民普發6000元大紅包，相關的發放時間、領取方式及資格符合條件等相關資訊，就成了衛生福利部玉里醫院關注的新聞，因為該院安置了約2230位住民，而6000元對於經濟弱勢的住民無疑是場及時雨，可以滿足他們日常生活的部分需求。

如何協助住民順利將政府發放的大紅包入袋？玉里醫院表示，以往政府為振興經濟發放民眾三倍券、五倍券，該院為維護住民的權益，都在第一時間主動協助長期安置的住民完成繁複的行政流程，使他們充分享受到自己的權益。此次普發6000元，該院參考以往的經驗並根據財政部所公告的領取方式，規劃一系列的行政流程及工作人員協助事項，包括：協助已有例行性領取政府津貼或年金的住民，確認6000元是否已直接匯入帳戶；協助網路登記：工作人員前往全民共享普發現金官網，輸入住民身分證字號、金融機構帳戶的資訊，直接將6000元匯入住民帳戶；少數無法匯入帳戶的住民，則由工作人員協助攜帶健保卡及身分證，前往玉里鎮的郵局櫃台領取現金再交給專人保管。

玉里醫院住民零用金管理員李楊雅清說：「雖然領取過程十分辛苦且有風險，想想住民有了這6000元可以跟我們一樣買喜歡的食物及日常生活物品，一切辛苦就值得了」。