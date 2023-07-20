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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

孫曉雅喊「AIT當內湖好鄰居」　李彥秀：希望不要只有用嘴巴當

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國在台協會（AIT）位在內湖的台北辦事處近期規劃擴建，希望申請現址正門口旁原內湖國中金湖校區用地，變更為機關用地，引發在地民眾反彈。對此，國民黨台北市議員李彥秀表示，未來AIT擴建，非關機密的休閒設施、停車空間，應該要能夠有鄰近里民共享的機制，讓市民可以走進AIT，更喊話AIT處長孫曉雅「不要只有用嘴巴當好鄰居。」

李彥秀20日指出，這幾天砲聲隆隆的說明會，終於換得孫曉雅的回應，只是她更要提醒，AIT擴建引發反彈，不應該有意外，過去AIT在內湖與地方零互動，擴建計畫更是零溝通，好不容易盼到說明會，AIT不但躲在外交部背後，甚至沒有提出任何具體的措施，質疑「這樣怎麼當好鄰居？」

「過去的零互動，更早就讓內湖居民對於AIT打上了一個大問號，靠著台美友好的帽子，大家對於友邦的需求都可以勉為其難接受，但絕不是軟土深掘！」李彥秀表示，她期待孫處長提出亡羊補牢的措施，讓內湖市民看到AIT想當好鄰居的心意與動力，並為此提出三點具體建議方案。

首先，李彥秀建議，未來AIT擴建，非關機密的休閒設施、停車空間，應該要能夠有鄰近里民共享的機制，讓市民可以走進AIT。第二，除了硬體空間的共享，更期待看到AIT能有有軟體思維的改變，台灣有許多節日跟美國同步歡慶，包含聖誕節、萬聖節等，都是讓市民走進AIT，或是AIT走進社區的絕妙時間。

第三，李彥秀呼籲，AIT不要躲在外交部背後，儘快召開第二次說明會，用有誠意的溝通化解居民的疑慮，不應該遺忘民主制度下，溝通永遠是必然的成本，「只有真的願意敞開胸懷，才是解決反彈的基本精神，不要只有用嘴巴當好鄰居。」

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