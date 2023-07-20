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美爸媽把兒子獨留台灣　女兒哭喊不公平

記者陳俊宏／綜合報導

美國一對父母把14歲兒子獨自留在台灣學中文，讓11歲女兒哭喊不公平，「因為以前只要有很酷的事情，我們都是一起做，我很想念他，但現在他會講中文，結果我不會。」

▼11歲的Aria哭喊不公平。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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美國女子Andi接受《不要鬧工作室》訪問指出，他們一家四口來自科羅拉多州，她和老公在20多歲時，花了一年當背包客環遊世界，「當我40歲左右看了一本書，是關於一對夫妻在孩子長大後帶他們環遊世界，於是我跟老公開始思考，也許我們現在可做一樣的事。」

Andi說，她和老公開始存錢跟計畫，疫情後體悟到人生很短暫，想花一年時間，全家一起環遊世界，選擇從去年6月開始，這也是個完美時間點，因小孩已經很大，這年紀可一起體驗好玩事物並且記得，他們現在也應該不會排斥跟爸媽旅行，回國也有充足時間念高中。

▼兄妹和爸媽一起環遊世界。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Andi表示，他們想讓孩子更接近世界，體驗各種不同文化和生活方式，希望他們可以變成更全面的世界公民；另外，也找機會讓兒子Finn可以繼續學中文，因他在美國已學了兩年中文，來到台灣後，他們找到台北一個語言學校，可幫外國人找當地住宿家庭，這樣的機會對兒子成長很有幫助，決定把兒子一個人留在台灣學中文，然後帶女兒Aria去菲律賓海灘玩。

Aria則哭著說，「我覺得很不公平，我哥可以自己去上中文學校，因為以前只要有很酷的事情，我們都是一起做，我很想念他，但現在他會講中文，結果我不會。」

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Andi將兒子留在台灣學中文。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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