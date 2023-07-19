「杜蘇芮」最快周六生成！路徑可能往南海　不排除有海警機率

▲準「杜蘇芮」颱風可能路徑後期預測分歧，不確定性高。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓預估周五(21日)生成，最快周六(22日)到周日(23日)可望成颱，成今年第5號颱風「杜蘇芮」，氣象局研判路徑可能通過呂宋島朝南海方向移動，若強度增強且暴風半徑較大，有機會勾到巴士海峽，不排除有海警機會，不過後期預測不確定很高，仍待觀察。

氣象局預報員張承傳表示，明天(20日)降雨情況跟今天類似，明天水氣仍多，午後陣雨明顯，西部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部、各山區有局部大雨，明天下雨時間較久，台東、恆春半島整天有零星短暫降雨。

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周五到周日(21日~23日)，太平洋高壓較強，水氣減少，午後雷陣雨較緩，降雨範圍和量質較少，各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星短暫雨，午後各地山區及西半部有午後雷陣雨。

張承傳指出，下周一(24日)之後要觀察熱帶擾動走向，目前熱帶擾動還在組織中，發展比較慢，預估周五(21日)變熱帶性低氣壓，周六(22日)生成今年第5號颱風「杜蘇芮」，周六晚上到周日(23日)都有機會。

▲未來一周降雨與高溫趨勢。（圖／氣象局）

至於預測未來路徑，張承傳指出，周六前路徑預測傾向朝呂宋島東方移動，下周一過後路徑各國預測模式看法分歧，其中歐洲模式看法將往南海朝廣東，美國模式預測偏北通過琉球群島往長江口，加拿大模式預測在兩者中間，朝台灣方向前進。

張承傳表示，目前氣象局看法偏向歐洲模式，認為可能朝呂宋島往南海方向移動，至於是否會發布海警，則要看颱風發展強度增強範圍，以及暴風半徑，若暴風半徑較大，有機會「勾到」巴士海峽，不排除發布海警可能性，但後期變化不確定仍很高。

至於溫度部分，未來高溫變化沒有太大，後期降雨溫度將略降，周五降雨較少，北中南和宜花東有機會出現高溫，各地普遍高溫約32度到35度，局部地方有36度到37度。

▼36小時定量降雨預報。（圖／氣象局）