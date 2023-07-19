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白俄羅斯加強鎮壓反對派　知名記者遭逮捕最高判7年

▲▼白俄羅斯警方17日因不明原因逮捕知名記者卡爾內（Ihar Karnei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯警方17日因不明原因逮捕知名記者卡爾內。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

白俄羅斯警方17日因不明原因逮捕知名記者卡爾內（Ihar Karnei），並將他關在阿克雷斯蒂娜（Akrestina）拘留所，目前律師和家人都無法會見卡爾內。此舉被外界視為總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）壓制反對派的新舉措，任何與獨立媒體和民權組織掛鉤的行為，都會被冠上「極端主義」的罪名。

綜合美聯社、美國之音等報導，現年55歲的卡爾內曾任職於自由電台（RFE/RL），他17日在首都明斯克（Minsk）被逮捕。卡爾內的女兒波琳娜（Polina）表示，公寓遭到警方突擊搜查，且他的手機和電腦都被沒收。

當局沒有對逮捕和搜查做出任何解釋，國際非營利人權團體「保護記者委員會」（CPJ）指出，白俄幾乎不會提供拘留相關訊息，審判也處於保密狀態，這是他們有意採取的作法，希望嚴密封鎖鎮壓異議人士的消息。

白俄羅斯人權組織「春天人權中心」（Viasna Human Rights Centre）稱，卡爾內被關押在阿克雷斯蒂娜審前拘留所，那裡因對拘留者實施酷刑而惡名昭彰，律師和家屬都無法會見卡爾內。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko） 接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科自2020年8月開始強硬壓制異議人士。（圖／達志影像／美聯社）

總統盧卡申科2020年8月在噓聲中第6度連任，引發國內大規模抗議活動。自那時起，白俄開始強硬壓制反對派的聲音，數十名記者和活動人士面臨被捕，由美國資助的自由電台也被歸為「極端主義組織」，與其合作或傳播內容最高可被判處7年監禁，目前白俄共有36名記者被當局拘捕，是世界上關押最多記者的國家之一。

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