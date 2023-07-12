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他衝普丁盟友辦公室「潑糞」抗議　白俄藝術家離奇死在獄中

▲▼藝術家兼反對派活動家普希金（Ales Pushkin）在1999年7月21日推著一輛裝滿糞便的獨輪推車，並將其傾倒在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的辦公室前。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯藝術家兼反對派活動家普希金（Ales Pushkin）在總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的辦公室前傾倒糞便。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

普丁的盟友白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）實施威權統治，引發爭議。白俄羅斯畫家兼政治表演家普希金（Ales Pushkin）經常以針砭政局為主題創作，他曾經推著一車糞便，傾倒在盧卡申科的總統辦公室外，還因此被捕入獄。妻子最近表示，57歲的普希金在「不明情況下」死於獄中。

根據衛報等外媒報導，白俄羅斯人權組織「春天人權中心」（Viasna Human Rights Centre）11日表示，現年57歲的普希金在白俄西部格羅德諾（Grodno）一座監獄中去世，死因不明，但外界並未聽聞他患有疾病。妻子德穆琪（Janina Demuch）向美聯社表示，普希金在「不明的情況下」死於監獄的加護病房。白俄當局並未發表評論。

▲▼藝術家兼反對派活動家普希金（Ales Pushkin）在1999年7月21日推著一輛裝滿糞便的獨輪推車，並將其傾倒在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的辦公室前。（圖／達志影像／美聯社）

▲普希金1999年7月21日推著一輛裝滿糞便的獨輪推車，在盧卡申科辦公室前面潑糞被捕。（圖／達志影像／美聯社）

普希金是一名政治表演者、畫家、漫畫家、戲劇藝術家，創作主題經常與白俄羅斯威權領袖盧卡申科有關，他曾經在博布爾市（Bobr）一所教堂的壁畫上描繪出身在地獄的盧卡申科，身邊圍著防暴警察。1999年，普希金在盧卡申科的總統辦公室入口推倒了一輛裝滿糞便的推車，因此被判2年有期徒刑。

積極參與政治反對派抗議活動的普希金於2021年3月再次被捕，2022年3月被依煽動仇恨與「褻瀆國家象徵」等罪，遭法院判處於流放地服刑5年。據信，普希金被捕的官方理由是他在某次展覽中畫了一幅二戰期間與納粹合作的白俄羅斯民族主義者，他在接受宣判時還脫掉衣服以示抗議，並額外遭判13天監禁。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（左）是俄羅斯總統普丁（右）在歐洲的唯一盟友。（圖／達志影像／美聯社）

報導補充，普希金被捕當時正值盧卡申科2020年至2021年對異議人士的全面鎮壓時期，長期執政的盧卡申科在2020年8月的大選中再次當選，由於這場選舉被廣泛認為存在舞弊，白俄各地在選後爆發大規模抗議活動，當局的殘酷鎮壓造成超過3.5萬人被逮捕，警方執法時恣意毆打，許多非政府組織與獨立媒體也被迫關閉。

▲▼白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／路透）

▲白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）呼籲對普希金的死亡進行調查。（圖／路透）

春天人權中心指出，白俄關押了將近1500名政治犯，其中包含「春天」的創辦人、2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。目前流亡海外的白俄羅斯主要反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，普希金顯然是盧卡申科政權下的又一名悲劇受害者，「成千上萬的政治犯因為參加民主抗議、支持烏克蘭或僅是表達自己的信仰，就在白俄的獄中受苦受難。」

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