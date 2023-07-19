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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參議院「一致同意」台美21世紀貿易倡議　總統府：進程順利快速

▲▼蔡英文與賴清德一同出席AIT國慶酒會,中為AIT處長孫曉雅。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德與AIT處長孫曉雅。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對美國聯邦參議院院會以「一致同意」（Unanimous Consent）方式通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」。總統府發言人林聿禪19日表示，總統府感謝美國國會跨黨派及行政部門的支持，台美21世紀貿易倡議為深化台美貿易關係的重要里程碑，將促進台美經貿關係進一步的發展，並為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

林聿禪指出，此法案由聯邦眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith, R-MO）及參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden, D-OR）等跨黨派議員於6月9日共同提出，法案內容期盼透過啟動國會同意程序，以確保未來台美間的貿易協定及雙邊貿易關係均獲得應有的支持與持久性，該法案於6月21日獲眾院院會通過後，並於7月18日經參院院會通過，後續即將提交美國總統拜登（Joe Biden）簽署。

林聿禪表示，此法案進程相當順利快速，充分展現美國國會跨黨派議員對該法案的重視，以及強化台美經貿關係的支持。總統府誠摯感謝美國國會以具體行動促進台美經貿關係，此案後續將由行政院經貿談判辦公室與美國行政部門及國會密切合作，共同強化台美經貿夥伴關係，並為台美雙方爭取最大利益。

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