領錢了！「三寶爸」蔣萬安已拿生育獎勵金　等待差額2萬入戶頭

記者袁茵／台北報導

台北市政府18日通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，台北市長蔣萬安提高的生育獎勵金領取時間，回溯至蔣萬安上任的2022年12月25日（含當日）以後出生新生兒都可受惠。由於蔣萬安妻子石舫亘在今年1月生下「三寶」，被問到是否會領取？蔣萬安表示，會跟太太討論，且差額就是直接匯款，意指先前就已領過。

▲台北市長蔣萬安出席大安區里長座談。（圖／記者陳家豪攝）

台北市生育獎勵金原為第一胎2萬元、第二胎2.5萬元、第三胎以上3萬元，蔣萬安上任後提高至第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，各差2萬元；但當時蔣市府拍板為4月4日出生的新生兒才可領，在議會建議下，18日市政會議通過修正草案，改為2022年12月25日（含當日）以後出生的新生兒都可拿。

由於蔣萬安家中的「三寶」在今年1月出生，代表蔣萬安一家也可受惠。蔣萬安19日上午出席大安區里長座談，被問到是不是會去領生育獎勵金？蔣萬安先稱「會跟太太討論」，隨後又提及，應會比照目前規定，差額直接匯款，8月31日前將差額會到原本申請生育獎勵的帳戶中。

蔣萬安說明，希望透過提高生育獎勵金的政策，能減輕年輕爸媽的負擔，讓所有年輕夫妻能夠願意生，然後生養得起，搭配後續很多居住跟教育的政策。