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美直升機滅火墜毀　iPad恐淪肇禍元兇！卡駕駛艙凹槽害他撿不到

▲▼美國愛達荷州一架直升機執行滅火任務時墜毀河流，失事原因恐怕與iPad有關。（圖／美國NTSB）

▲美國愛達荷州一架直升機執行滅火任務時墜毀河流，失事原因恐怕與iPad有關。（圖／美國NTSB）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一架由民間公司經營的CH-47D「契努克」直升機，去年7月在愛達荷州萊姆哈伊縣北福克地區（North Fork）執行滅火任務時，飛機不慎墜毀河流，儘管2名機組人員獲救，最後卻仍回天乏術。美國國家運輸安全委員會（NTSB）最近公布一份詳細的初步報告，顯示直升機失事的原因，恐怕和iPad掉落在副駕駛座上有關。

根據美國當地媒體《阿拉斯加新聞資源》（ANS），美國國家運輸安全委員會本月16日公布一份詳細報告，內容為調查去年7月契努克直升機CH-47D的失事原因，團隊在調查報告中揭露了足以讓外界「感到驚訝」的驚人訊息，因為原本輔助機組人員順利飛航的iPad，此次竟淪為直升機意外失事墜落的導火線。

2022年7月，來自阿拉斯加州安克拉治的36歲飛行員柏德（Jared Bird）、來自愛達荷州波斯特福爾的41歲飛行員駕駛這架由民間公司Rotak經營的契努克直升機，他們負責在愛達荷州北福克附近協助撲滅一場山林大火，其中必須執行裝水任務，突然整架直升機逆時針旋轉，13秒鐘後失控墜落在被稱為「不歸之河」的薩蒙河（Salmon River），儘管2人獲救後送醫治療，最後卻仍撒手人寰。

美國國家運輸安全委員會阿拉斯加州辦公室負責人詹森（Clint Johnson）發布上述事件調查報告，他表示調查團隊在職生家駕駛艙附近發現一台iPad，推測iPad掉落在副駕駛座，恐怕是導致直升機失事墜毀的原因，儘管報告多次強調這並非最終調查結果。

詹森表示，「調查小組最終發現，很可能是駕駛艙內的iPad不慎掉落，導致卡在踏板調節桿、腳跟滑動支撐元件之間，使得副駕駛無法操縱直升機。其中，iPad最有可能卡住用來向左偏行的踏板，以至於副駕駛無法重新置中，直升機因此逆時針旋轉，由於副駕駛始終無法順利撿起iPad，才會意外引發悲劇發生。」

美國國家運輸安全委員會今年6月10日也曾發布《直升機和iPad樣本檢查總結》報告，內容也指出iPad出現嚴重損壞、上面出現明顯刮痕，這與調查人員在同一架直升機儀表控制上所發現的情況如出一轍。

據悉，近年來許多機組人員在航行時會習慣使用iPad或其他廠牌的平板電腦，不僅能夠減少紙張使用提升環保效能，更能方便儲存航圖、飛行手冊等相關文件，以此提高飛行效率。

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