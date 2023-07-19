郭台強吃定魏德聖　揭巧奪《賽德克》3部曲

▲《賽德克．巴萊》創下8億元票房並獲金馬獎最佳劇情等5大獎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金馬獎導演魏德聖2010年與郭台強合作《賽德克．巴萊》後如今鬧翻，魏慘遭查封，知情人士指出，郭當年採取增資、減資、代償3步驟後，魏最後只拿到1元就賣斷版權，也沒有領取導演費，目前除打官司聲明異議，要對抗查封保住自己的資產外，魏還認為過去轉讓《賽德克．巴萊》全部的所有權給郭台強，並沒有拿到應有的價款，相關董事會與股東會決議也已涉及偽造他的簽名，他全然是遭對方坑殺，另要求查帳。

這起事件要回溯至2003年，魏德聖為籌拍原住民抗日電影《賽德克．巴萊》，製作5分鐘的試拍片令人驚豔，但因資金不足停拍，2008年魏拍攝電影《海角七号》一戰成名。隔年重啟《賽德克．巴萊》募資拍攝，2010年找上當時剛從國民黨接手黨產中影公司的郭台強，雙方一拍即合，先由魏德聖以《海角七号》所賺的錢及抵押房產所得籌款，再由中影投資3.5億元合作拍攝《賽德克．巴萊》，終於讓此片順利殺青，並於2011年上映，分成上下兩集的巨作，共創下逾8億元票房佳績，更在當年舉行的第48屆金馬獎入圍11項獎項，最後奪下「最佳劇情片」等5項大獎。

▲《賽德克．巴萊》金主郭台強夫婦與演員群於2011年一起走金馬獎紅毯。

當年金馬盛會，《賽》片團隊由郭台強領軍走紅毯，看似風光的背後，其實彼此早已潛藏心結。本刊調查，2010年魏德聖找郭台強投資時，雙方原本約定以持股約各半的方式成立新公司「本色公司」拍攝《賽德克．巴萊》，但後來由中影公司主導成立新公司中影國際籌拍《賽》片，與原本的約定已有落差，當時魏雖曾向友人表示「覺得怪怪的」，但為了早日完成電影拍攝，也沒多追究。

本刊調查，郭台強的中影公司當時成為新公司中影國際的最大股東，魏德聖的果子電影則為第2大股東，與另一家公司EAGLE WILL三方共同擁有《賽德克．巴萊》的著作權及相關權利，2011年5月20日中影國際向果子電影及EAGLE WILL公司買斷《賽》片版權，同年9月電影上映時，《賽》片版權已不在魏德聖及他的公司名下，因此埋下日後紛爭的導火線。

▲中影公司董事長郭台強（圖）由鑫鴻國際向法院聲請查封導演魏德聖資產獲准。



本刊調查，當年郭台強的中影國際向魏德聖的公司買下《賽》片時，雙方簽定一項極為複雜的價金支付方式，合約名義上由中影國際出資3.5億元，扣除償還魏德聖拍片時向銀行的借款，及支付製作公司等相關費用支出，以作價及折抵方式處理款項，同時也進行增資發行新股與特別股，給魏德聖的果子電影公司認股，最後等於已「對價」抵付給魏德聖的果子電影4億餘元。

但事實上果子電影不僅沒拿到錢，帳目上還留有6,500萬元的欠款，魏德聖以為已清算完畢，雙方互不相欠，因此在合約上簽字同意賣斷《賽》片的版權給中影國際。

在此合約規範下，2011年9月《賽》片上映前，該片版權已完全屬於中影國際，當時魏德聖仍是中影國際股東，間接擁有電影版權，隨後創下逾8億元票房。隔年中影國際進行減資，董事會決議以1元向魏買回他持有的全部中影國際特別股，魏在中影國際仍持有200萬股的普通股，2015年後中影國際由郭台強的另家公司鑫鴻國際出面，表示要出資2,000萬元，買下魏在中影國際僅存的200萬股普通股，及代償他與中影國際的6,500萬元債務。

2015年鑫鴻國際針對6,500萬元債務，將其中的2,000萬元由魏讓出名下全部的中影國際普通股，共200萬股給鑫鴻國際抵價，另4,500萬元則由魏簽下面額4,500萬元本票再償還，魏德聖也全部簽字同意。

知情人士說，當時魏忙著拍電影，加上傳出代表郭台強與魏談判的林姓經理表示，「郭董（郭台強）不會跟你討錢。」魏德聖不想得罪當年的金主郭台強，也自認不會被騙，才會允諾簽字，更不知對方有沒有開董事會決議，要他以1元的代價簽名賣股。

▲中影文化城由郭台強2006年接手後，有意改建成文創園區，卻因不當黨產及纏訟等因素至今卡關，仍是廢墟。

簽下本票後魏德聖與郭台強相安無事多年，去年他拒絕對方投資《台灣三部曲》，即開始遭追債，至此，魏德聖才驚覺大事不妙，認為自己當年是因對方表示要作帳，並強調不會真的向他討錢，他才配合簽下4,500萬元面額的本票給鑫鴻國際，多年來除了3年1次的換票，他與對方也沒有太多互動，不料如今卻要被追討4,500萬元，面對遭查封只能上法院打官司。

更多鏡週刊報導

【全文】爆拍完賽德克˙巴萊簽本票被坑殺 魏德聖遭郭台強查封資產

【大亨查封魏德聖4】魏德聖4500萬的一堂課 本票威力比借據還可怕

【大亨查封魏德聖】風光同走金馬紅毯卻因1張本票翻臉 郭台強查封魏德聖內幕