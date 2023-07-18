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303大停電請辭下台　前台電總座轉任遭檢舉違反「旋轉門」

▲▼電價審議委員會會後記者會。台電總經理鍾炳利（圖／記者季相儒攝）

▲前台電總經理鍾炳利因303大停電請辭後，獲指派到台機社擔任董事長。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

高雄興達廠3月3日發生設備事故造成全台大停電，事發後台電總經理鍾炳利請辭獲准，隨即跑到與台電業務相關的「台灣機電工程服務社(台機社)」擔任董事長，被檢舉涉嫌違反《公務員服務法》的旋轉門條款，台北地檢署調查後認為，台機社是政府機關捐助的社團法人，並非營利事業，鍾炳利獲政府指派就任並無違法，18日處分不起訴。

303全台大停電，共有549萬用戶受到影響，不但引起廣大民怨，執政黨的能源政策也遭在野強烈質疑，經濟部很快就完成「303停電事故檢討報告」，並依程序召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制，除台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭獲准，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員等，也進行相應懲處。

不過有民眾發現，鍾炳利隨後就到台機社擔任董事長，業務與他在台電任職時期有高度相關，涉嫌違反旋轉門條款，經法務部檢察司調查移送後，檢察官指出，《公務員服務法》要求公務員於其離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。

而台機社是1977年3月由台電為與我友好國家進行電力技術合作，並承辦國內經濟建設及工業發展有關技術工作，報請經濟部核准設立的社團法人，目前捐助單位除台電外，還有中華工程、榮民工程、台糖等官股公司，並非旋轉門條款所限制的營利事業，因此處分不起訴。

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