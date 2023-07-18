快訊／不忍妻遭控「炒地皮惡人」　趙正宇今告凌濤加重毀謗

▲趙正宇委任律師按鈴申告。（圖／趙正宇提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤和台中市立委參選人廖偉翔等人近日質疑，無黨籍立委趙正宇收受土地買賣佣金、逃漏稅，規避《政治獻金法》，引發地方議論。對此，趙正宇委任律師今（18日）上午前往桃園地檢署，按鈴申告加重毀謗罪。

趙正宇表示，凌濤上周於個人粉絲專頁以「涉入Sogo案」等語，意圖影射已獲無罪判決的我與貪污案有關，更將包含兩年立法委員的月薪及存款利息之收入說成土地仲介之佣金，以惡意捏造的方式達成其政治目的，「我本來不願意用訴訟的方式，來使年輕的從政者在政治生涯中留有前科和污點，所以透過寄送存證信函的方式，希望凌濤能懸崖勒馬，即時停止這樣的不法行為」。

趙正宇指出，凌濤仍不知悔改，在前天（16日）公開的臉書文字，徹底踩到自己的死線，「作為政治人物受到攻擊和質疑在所難免，但凌濤卻連我的妻子也不放過，把她也說成炒地皮的惡人」。

趙正宇說，凌濤能夠提出2339萬這麼精準的數字，代表細讀過判決書，也很清楚自己妻子沒有任何收入來自土地仲介，明明知道她是無辜的，卻為了攻擊自己，連他的家人都不願放過，「我趙正宇可以被污辱，但我絕不能接受你傷害我無辜的家人」。

趙正宇指出，對於《稅捐稽徵法》的部分，他早已於上周五（14日）說明清楚，所有應補的稅也於宣判前就已繳納完畢，並希望以自身的案例提醒所有政治人物，而將土地仲介形塑成居住正義的敵人，全國將近7萬的不動產從業人員成了凌濤口中的惡人，對於這般肆意造謠，沒有下限到連他人無辜家人都能攻擊的政治人物，他今後也不會再隨之起舞，期望司法和良心能喚醒迷途的凌濤。

▲無黨籍立委趙正宇。（圖／趙正宇提供）