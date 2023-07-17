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下肢能力減損恐影響晚年生活品質　「九宮格運動」預防

▲圖1：九宮格。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖1：九宮格。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

下肢的關節活動度和肌力會影響坐、站、走的能力，隨年齡增長，膝蓋的退化性關節炎、肌少症等各種疾病或傷害也會慢慢侵蝕下肢關節活動度和肌力，影響晚年生活品質；中榮埔里分院特別提供有趣的下肢九宮格運動，協助民眾減緩及預防更進一步的下肢能力減損。

埔榮復健科組長王哲煜提醒，照護者需先準備椅子、九宮格（圖1）及亂數表（圖2）；九宮格可以於玩具店購置、自行於圖紙上繪製或以粉筆於地上畫出，格子越大，難度越高，越能運動到更多的關節活動度和肌力，程序如下：

▲▼圖2：亂數表；圖3：下肢坐姿九宮格運動起始姿勢。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖2：亂數表；圖3：下肢坐姿九宮格運動起始姿勢。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲中榮埔里分院分享有趣的下肢九宮格運動，可減緩及預防更進一步的下肢能力減損。（圖／台中榮總埔里分院提供）

1.個案坐在椅子上後，照護者將九宮格置於要訓練的腳前（圖3），距離越遠則訓練的越多，但不要超過個案左腳能踩到最遠的1或右腳能踩到最遠的3；2.照護者跟個案說明，當他唸到甚麼數字，個案就用左腳（或右腳）踩那個數字，有踩到即可，然後照護者配合個案的速度，依序唸出亂數表的數字給個案踩（圖4），要注意個案膝蓋須抬高後再踩出去，不要用滑的，運動過程中，照護者也要隨時注意個案的穩定度，避免求好心切而跌出椅子，也要讓個案適度休息。

▲圖4：個案依照護者口述亂數踩格；圖5：下肢站姿九宮格運動，個案依照護 者口述亂數踩格。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖4：個案依照護者口述亂數踩格；圖5：下肢站姿九宮格運動，個案依照護 者口述亂數踩格。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲中榮埔里分院分享有趣的下肢九宮格運動，可減緩及預防更進一步的下肢能力減損。（圖／台中榮總埔里分院提供）

3.假以時日訓練後，如果個案坐姿時兩腳都能順利完成動作，且站姿和平衡度亦沒問題，則可以進階採取站姿九宮格運動，此時不管訓練哪隻腳，另外一隻腳同時也可以訓練到肌力；和坐姿九宮格運動不同的是，站姿九宮格運動時，腳底離地5公分即可（圖5），照護者同樣也要隨時注意個案的穩定度，可以手抓個案褲頭以防跌倒。

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