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2023年蘋果BTS開跑！　MacBook、iPad贈品不一樣

▲蘋果2023年BTS開跑。（圖／蘋果）

▲蘋果2023年BTS開跑。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日公布，自 7 月 13 日起至 10 月 2 日止啟動開學專案，憑相關證明即可以教育優惠價搭配開學專案購買指定款 Mac 加購一副 AirPods，或指定款 iPad 加購一支 Apple Pencil。蘋果開學專案適用於在學及已獲錄取的大專院校學生，以及各年級的教職員工，線上教育商店和 Apple Store 直營店均參與此活動。

符合條件的產品包括：

1.買 iMac (24 吋)、MacBook Pro (13 吋/ 14 吋/ 16 吋) 或 MacBook Air (13 吋/ 15 吋)優惠組合，內含一副 AirPods (第三代)。

2.買 Mac mini 優惠組合，內含一副 AirPods (第二代)。

3.買 iPad Pro (11 吋/ 12.9 吋) 或 iPad Air (第五代)優惠組合，內含一支 Apple Pencil (第二代)。

除了贈品之外，蘋果也宣布，最纖薄的 15 吋筆記型電腦，配備 M2 的 15 吋MacBook Air 教育優惠價為 39,600 元起。配備寬廣的 15.3 吋 Liquid Retina 顯示器、M2 晶片的驚人效能、長達 18 小時的電池續航力及六揚聲器音響系統，搭配靜音、無風扇的設計，重量也僅 3.3 磅，新款 MacBook Air 帶來強大的功能與便攜性。

配備 M2 的 13 吋 MacBook Air 教育優惠價為 32,600 元起。13 吋 MacBook Air 和 15 吋 MacBook Air 均有午夜色、星光色、銀色及太空灰可供選擇。搭載 M1 晶片的 13 吋 MacBook Air 持續供貨，以金色、銀色和太空灰色提供，教育優惠價 27,800 元起。

此外，加購 AppleCare+ 服務計劃（僅限 Apple Store 直營店），有八折優惠，可使用Apple Trade In 換購計劃，也能享受、可補差價將 AirPods 升級成 AirPods Pro。訂閱 Apple Music，可額外免費試聽 3 個月，學生特別優惠價僅 70元／月。還可免費收看Apple TV+。

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