黃健瑋被踢爆當小王！反控被限制行動12小時　L男反擊曝光原因



▲黃健瑋反擊被控制12小時，L男反擊：當天是要等前妻到場講清楚。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

L男踢爆藝人黃健瑋與妻子發生婚外情，還曾經下藥迷昏妻子，黃簽下賠償3百萬元的賠償和解書，但卻找竹聯幫兄弟出面喬債，還發表聲明表示，被限制行動12小時，L男對此也在13日晚上反擊，逐一針對事項反駁。

首先，黃健瑋在臉書上發文，2010年他認識W小姐（L的前妻），他確認過W身分證的日期、配偶欄是空白，之後相戀、同居，2個月後W懷孕，一起搬到新租屋處。

某次W回娘家，他返家發現L坐在客廳，L說其朋友在外，好好談朋友不會上來，他被限制行動近12小時，和解書就是在恐懼無助下所寫，之後L帶他離開去提款機領7萬多元。

L男13日再度發聲駁斥並秀出一份他與W因小孩血緣關係的判決書，顯示他與W是在2017年7月離婚，2010年W的身分證上配偶欄不可能呈現空白，「難到身分證是偽造的嗎？」

當天前往黃健瑋與妻子同居的地方，雙方碰面，黃就拿出摺疊刀防身，L男主動表示只想談清楚，黃才下跪認錯道歉，當天談了很久沒錯，但絕對沒有限制行動，當下只是想了解，黃健瑋是否知道W女已婚事實，且等W女到場將事情講開，才會將時間拖長。

▲黃健瑋深夜發表聲明表示被控制12小時，事後L男又駁斥說法。（圖／記者黃克翔攝）



和解書上還載明，附註「6個月期間內每週需要約一次會，時間地點自訂」，也質疑誰會讓妻子與小王去約會，且當天領錢是因為黃健瑋拜託事件不要曝光，領錢時也經過警察局，也有其他人超商，為何當時不報警、求救，當時認為感情無法挽回，只想用和解的錢養大女兒。