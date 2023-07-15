上海鄉村振興　台商發展機遇

記者趙禕/上海報導

中國大陸近年來持續推動國家主席習近平提出的鄉村振興戰略，包括上海在內的大陸各地都在積極推動鄉村振興解決三農問題。上海市台灣同胞投資企業協會特別舉辦了一場「兩岸一家親 鄉村共振興」產業論壇，請來兩岸專家與在上海投資農業相關領域的台商探討在大陸推動鄉村振興過程中，共同發展、互惠共贏的機遇。

▲這場由上海市台協會永農工委會承辦的產業論壇在上海市農業發展走在最前列的崇明區舉行，上海市台辦副主任王立新、上海市崇明區委常委龔偉常委、上海市台協會長張簡珍、全國台企聯常務副會長林易陞、上海市台協監事長張秀琬、台灣屏東科技大學副校長段兆麟、上海市委農委二級調研員何春來共同啟動產業論壇活動。。（圖／記者趙禕攝）

台灣屏東科技大學副校長、農企業管理系教授段兆麟以提出，「食農教育」是促使人民重視自身健康與農漁村、農業及環境之永續發展，並採取行動的教育過程。他建議：建立足量的高標準農田、穩定糧食供應、採用有機農業與環境兼容的安全農業耕作方法、建立地產地消的流通制度、加強農產質量安全監測、為不同社群訂定營養及飲食建議攝取基準、發展現代設施農業控制天然災害損失。他還分別對農場經營和農村環境提出值得借鑒的作法。

▲台灣屏東科技大學副校長段兆麟分享「食農教育之特色對農業農村發展的啟示」。（圖／記者趙禕攝）

上海青年聯合會副主席、三個百里鄉村振興學院院長于杰則從生態文明、鄉村振興、長三角一體化發展三大國家戰略疊加的歷史機遇，在上海大都市圈近滬地區建設生態綠色理念下的高質量一體化發展先行示範的角度，分享他們推動鄉村振興的作法與經驗。

▲上海青年聯合會副主席于杰分享「長三角一體化鄉村振興的思考和實踐」。（圖／記者趙禕攝）

台灣科技大學企業管理系所博士生導師文琴則從「鄉村振興，IP為王」的角度提出她的看法，她針對大陸和台灣兩岸鄉村振興進行深入的分析比較，並對鄉村振興的品牌打造，提出發展包括產業IP、節慶活動IP和全網IP營銷在內的鄉村產業IP，以及涵蓋產業類、民俗類、藝術類、影視類、植入類的鄉村主題IP的具體作法。

▲台灣科技大學企業管理系所博士生導師文琴分享「鄉村振興，IP為王─台灣經驗的探索與啟示」。

中華農業創新學會理事長、創意美學集團執行長徐進發則從台灣三十年農村工作經驗總結出：培人、伴長、創富三大建設美好鄉村的作法，並且提出許多精彩案例和與會台商分享。他認為鄉村振興是一個有生命、有溫度、有感情的偉大事業，需要產、官、學、農各界一起來創新、經營。

▲中華農業創新學會理事長徐進發分享「培伴富讓鄉村更美好─台灣三十年農村工作經驗分享」。

另外還有台灣善農科技、威果農業創辦人李厚寬分享的「創新AI溫室種植平台為農業注入新活力」，以及大原建築師事務所創意總監盛緒康分享的「產、供、銷一體化，科技精緻農業系統推廣」。

▲台灣善農科技創辦人李厚寬。

▼大原建築師事務所創意總監盛緒康。

上海市推動鄉村振興戰略的作為與成果在大陸走在前列，到2022年底在上海各區已經建成90個鄉村振興示範村，而全上海市所有的農村也都在努力挖掘各自的特色和潛力，一邊進行現代化農業建設，一邊打造各具特色的IP，許多有代表性的傳統文化也隨著鄉村發展得到更全面的發揚與傳承。

▲上海市所有的農村都在努力挖掘各自的特色和潛力，打造各具特色的IP。（圖／記者趙禕攝）

▼位於松江的「八十八畝田」從「賣稻穀」「賣大米」再到「賣品牌」，讓高品質大米賣出品牌價值；讓遊客親手製作當地葉榭非遺軟糕文化品牌也逐步打響，以「八十八畝田」命名的特色民宿還被評為上海市五星級民宿，產業鏈價值鏈同步形成。（圖／記者趙禕攝）

▼松江石湖蕩鎮的蕩里有米農場，打造休閒農場生態，不但有好柴燒好米的美食，也有露營、騎馬、划艇、射箭等多個活動項目，力推成為假日親子遊和企事業單位團建的好去處。（圖／記者趙禕攝）

▼松江石湖蕩鎮的蕩里有米農場，打造休閒農場生態，不但有好柴燒好米的美食，也有露營、騎馬、划艇、射箭等多個活動項目，力推成為假日親子遊和企事業單位團建的好去處。（圖／記者趙禕攝）

▼許多有代表性的傳統文化也隨著鄉村發展得到更全面的發揚與傳承。（圖／記者趙禕攝）

▼利用傳統農舍改建民宿也是各個特色鄉村建設的重點，藉此打造農業旅遊全產鏈發展。（圖／記者趙禕攝）

▼利用傳統農舍改建民宿也是各個特色鄉村建設的重點，藉此打造農業旅遊全產鏈發展。（圖／記者趙禕攝）

上海社會科學院應用經濟研究所副研究員于秋陽表示，產業興旺是鄉村振興的重中之重，上海應該打好特色牌、構建產業鏈，注重夯實特色產業，突出自身優勢，推動鄉村共同富裕。上海社會科學院城市與人口發展研究所副研究員楊傳開也指出，鄉村振興要和城鎮化戰略有機結合，實現城鄉融合發展，要系統謀劃新城、新市鎮、鄉村發展佈局，提升示範村建設質量，點面結合全面推進鄉村振興。

▲上海社會科學院應用經濟研究所副研究員于秋陽。（圖／記者趙禕攝）

▼上海社會科學院城市與人口發展研究所副研究員楊傳開。（圖／記者趙禕攝）

上海在推動鄉村振興戰略的同時，也持續朝著共同富裕的目標前進；像是上海致力打造的15分鐘社區生活圈，都逐步落實到地方較大、人口較少的鄉村環境裡，做到村民在步行15分鐘的範圍裡宜居、宜業、宜遊、宜學、宜養，得到「衣食住行、文教體衛」等基本服務。

▲青浦區重固鎮章堰村透過社區活動中心提供村民文教、衛生等基本服務；這樣的15分鐘社區生活圈已經推展到全上海市。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協永續農業工委會主委劉達緯認為，上海推動鄉村振興戰略也是台商發展的絕佳機遇，他指出，台灣早期在鄉村發展方面走得比大陸早，包括「富麗鄉村」、「農村再造」計劃，過去的經驗可以複製到大陸；台灣的農業技術也好，農業品種科技走在世界前沿。鄉村振興不是只有農業，台商的文創產業、大健康產業、旅遊產業都可以導入。

▲上海市台協永續農業工委會主委劉達緯。（圖／記者趙禕攝）