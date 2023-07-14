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五股動物之家菜市場名策略成功！「阿桃」好叫好訓練　喜迎新家人

▲▼ 江小姐一家人到動物之家認養阿桃 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 江小姐一家人到動物之家認養阿桃 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市政府動保處動物之家日前1隻取菜市場的「阿桃」成犬成功被認養，阿桃很幸運遇到懂牠愛牠的江小姐一家人，因為名字簡單又有力，訓練起來很快就適應環境。動保處表示，民眾只要認養官方認定不易認養犬隻，除可享有終身免費醫療諮詢，健康檢查，近期與農委會合作推出認養寵物送保險專案，加碼寵物保險每隻3000元補助，民眾只要認養成功皆可申請，以1隻為限，讓每隻毛寶貝都能找到溫暖的家。

阿桃是1隻成年約2歲的中型犬，在去年林口山區被人通報，熱心民眾發現牠在路上徘迴，觀察牠幾天應是走失找不到主人了，便通報動保處帶回，阿桃剛進五股動物之家時非常害羞縮在籠子角落，直到動保員及志工不斷地安撫牠，帶牠散步讓牠逐漸融化，為牠取一個好記的菜市場名字阿桃，期盼牠可以盡快熟悉這裡。

長期在動物之家當志工江婉綺小姐在臉書貼文分享形容阿桃：「牠是害羞膽小慢熟的小女生，進所一年了還待在這裡，我拿著牽繩決定要帶哪隻狗出來散步時，牠膽怯不敢往前，我好說歹說牠才願意往前走，然而看到其他狗在奔跑，阿桃像是打開開關一樣也開心的奔跑，如果妳也願意給這害羞女孩一個真正的家，歡迎來互動，妳會喜歡牠漂亮的眼睛跟柔軟的毛髮」。

文章得到許多迴響及分享後，也讓江小姐注意到，因為阿桃與江小姐以前養的狗狗很像，全家人到動物之家與牠互動後，覺得與阿桃很有緣份，便決定帶牠回家。在進入新家庭之後，阿桃經過了一段時間的適應期，開始展現出他的可愛個性，牠喜歡玩耍有時會用前爪輕輕地撥弄主人的手，讓主人也陪牠玩，而且阿桃也非常喜歡與家人一起外出散步，牠總是會在路邊聞聞花草，看看遠方的風景，享受著這份愜意與自由，江小姐說：「家人都很喜歡阿桃，孩子們也常常搶著帶著牠出去散步，牠帶給我們很多快樂，已經完全融入我們的家。」

新北市動保處表示，認養寵物不僅可以給寵物帶來幸福，也可以給主人帶來滿滿的快樂，阿桃的故事告訴我們，認養一隻狗不僅可以讓家庭充滿活力和溫暖，而且認養成犬個性穩定好陪伴，在認養前就可以做好未來的家庭規畫，是很不錯的選擇，鼓勵大家多多認養寵物，一起創造更美好的世界。動保處認養官網: https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/

▲▼ 江小姐一家人到動物之家認養阿桃 。（圖／記者戴上容翻攝）

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