世新暑期中文學校回歸！　美國學生領略頂尖傳播設備

▲ 洛杉磯僑心國語學校學生在世新智能攝製基地體驗虛擬攝製環境。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

闊別3年，世新大學華語文教學中心「暑期中文學校」回歸復辦，迎來美國洛杉磯僑心國語學校學生與老師約20人，通過為期4週的沉浸式華語研習課程，讓12到17歲的學員們快速提升華語文能力，對未來升學修習華語有所助益。

世新大學校長陳清河日前也特別出席始業典禮，歡迎由僑心校長王唯美率領的僑心團隊來到校園，一起為僑教做出貢獻，並鼓勵這群堅持說中文、用中文的青少年，深度體驗世新與台灣。他指出，世新大學持續引領傳播教育創新，在傳授中文口語表達能力上，擁有得天獨厚的優勢，也是世新華語文教學中心近年受到各國學子關注的一大特點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新智能攝製基地的頂尖設備令學生們驚嘆連連。

世新暑期中文學校最大特點，是在校園內完全沉浸式（Total Immersion，TI）的學習中文，除了專業華語文教學師資課程，也強調口語練習，並安排通過甄選的世新學生作為輔導員及學伴，營造一處無時無刻、不知不覺使用中文的環境。在2016、2017、2019及今年都迎接了僑心國語學校的學生，2017春季和2019夏季也曾辦理兩屆日本學生的密集班中文學校，參與師生的回饋皆表示「效果極佳」！

▲ 洛杉磯僑心國語學校學生在全媒體大樓新聞製播攝影棚體驗主播台。

擺脫疫情，嶄新復辦的世新暑期中文學校，日前也安排僑心師生及家長會代表參觀世新全媒體大樓與LVS智能攝製基地。學生們對於充滿頂尖傳播設備的各式攝影棚皆表示「科技感十足！」不僅玩心大發，一下在智能棚的LED虛擬實景螢幕前擺出武術動作，一下在新聞棚裡扮演主播播報，也認真的聽講，認識這些正在影響影視音產業發展的設備與製作流程。

▲ 世新大學校長陳清河（前排左六）出席始業典禮歡迎僑心校長王唯美（前排左五）率領團隊。

主辦單位表示，每一次僑心國語學校來的學生，都打破他們對美國青少年的想像，「沒有驕氣，相反的，個個謙遜有禮，天真可愛，令人讚嘆！」今年的世新暑期中文學校，不僅讓他們參與沉浸式華語研習課程，也讓他們沉浸在全球影視業蓬勃發展的虛擬攝製模式中，這種結合傳播的跨域課程，勢必讓學習成果勝於往年，迎接大豐收。

▲ 世新暑期中文學校安排洛杉磯僑心國語學校師生與家長會代表參訪LVS智能攝製基地。