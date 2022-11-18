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妹子滑IG「狂跳新表情」爆反感　留言區炸樓：看到超不爽

▲▼ 抓狂,憤怒,崩潰（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO滑手機，看到「融化」的表情符號，感到反感！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了加強語氣或是增加互動感，許多人都會在訊息加上表情或符號。一名女網友則抱怨，手機滑文章時，看到很多人愛用Emoji新的「融化表情」，讓她越看越無言，「到底有什麼好融化的啦？」文章曝光後，一票網友也分享各種表情，「不熟的男性聊天用這些符號，我會超火！」

一名女網友在Dcard上，以「新·最惹人厭表情符號」為標題表示，她每天滑IG限時動態，看到各種內容後面都一定要接「這個圖案」，讓她感到莫名厭煩。

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從圖片可見，該Emoji新表情代表著「融化了」。原PO則實際舉例，許多IG賣家會寫下「終於來嘍（符號）」、「韓國居然有這個耶！（符號）」、「喜歡趕快私訊（符號）」、「聖誕節終於要來了耶開心（符號）」等，讓她不禁質疑「到底有什麼好融化的啦？」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO看了莫名不爽 。（圖／翻攝Dcard）

事實上，蘋果在1月釋出的iOS 15.4版本中，新增37個Emoji，而上述的「融化表情」就是其中之一。

文章曝光後，網友熱議，「是不是移除表情符號鍵盤就沒事了？有什麼標點符號討人厭嗎？我先避雷」、「我是看人使用，有些人用起來就有種刻意感，讓人很抓狂」、「我覺得要看場合欸！某天一直地震，我姊問我還好嗎？後面加（哭笑不得表情），我瞬間覺得...她很不想要我這個妹妹」、「有的單獨看好像沒什麼，一放在句子的最後面就看了好想打人」。

另有一票網友也自曝最討厭的表情符號，如下：

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友也狂喊，這些表情超讓人討厭 。（圖／翻攝Dcard）

不僅如此，日前也有網友抱怨，每次看到別人訊息打「= =」也會覺得很不爽，儘管知道對方也沒其他意思，但還是覺得很不爽，因此也好奇拋問大家，身邊的人也有喜歡打「= =」嗎？

當時該文也引發炸鍋討論，網友紛紛回應，「= =看了真的會一把火」、「 = =這樣用真的蠻討厭的，@@比較百搭」、「真的一把火」、「真的是這樣= =」、「= =看了超不爽」、「一直用才是問題= =」。另也有網友分享，「雖然不是符號，可是ㄏ看了也超不爽」、「XD，我看到XD會瞬間一肚子氣」、「嘲諷的話後面加上『^^』，好懷念原本的意思」、「^_^？」、「嘲諷的時候^^很好用」、「『呵呵』會讓我一秒不爽」。

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關鍵字：

EmojiiPhoneiOS表情符號融化討厭

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