感謝陸業者來台參展　台旅會賴瑟珍：他們是為了兩岸旅遊交流大義

▲賴瑟珍（左）、海旅會台北辦事處主任何婕（中）、海旅會台北辦事處前主任任佳燕（右）。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北夏季旅展14日上午在世貿一館開幕，也是疫後首次有多達9省的大陸旅遊業者來台參展。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍在開幕會上特別感謝來台參展的大陸旅遊業者與工作人員，「他們今天不是為了企業的私利而來，而是為了兩岸旅遊交流的大義而來。」

賴瑟珍在開幕會上致詞表示，2023海峽兩岸台北夏季旅展終於打開疫情的圍城，在今天可以順利開幕，雖然舉辦的過程有些波折，最後還是雲開月見，為疫後的兩岸旅遊業界迎來第一道曙光。

▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）



賴瑟珍提到，今天的兩岸展只是開啟兩岸旅遊交流第一步，「要特別感謝陸委會、交通部、台旅會、移民署等單位的支持，更要感謝第一時間國台辦的正式的回應，海旅會的大力支持，才有辦法在短短的3個禮拜讓展覽可以順利開幕。」

賴瑟珍還特別向來台參展的大陸9省旅遊企業代表及工作人員表達感謝，並強調，「他們今天不是為了企業的私利而來，而是為了兩岸旅遊交流的大義而來。」

台北夏季旅展14日至17日在世貿一館舉辦，此次大陸展區一共有47個展位，包含來自山西、黑龍江、江蘇、浙江、福建、湖北、海南、河南、陝西等9省的旅遊業者，並安排了多場文旅推介會，以及木偶、功夫、民歌等地方特色表演。