台中女吵架負氣離家！紙條搬出「大唐女將」　瞄星人救了她

▲▼台中女子和家人吵架後負氣鬧輕生，員警趕抵看見女子的紙條，大家都笑了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市49歲小敏（化名）和家人吵架後，負氣開車離家企圖輕生，員警獲報後狂打電話連絡，好不容易得知去處，馬上趕抵現場，小敏遞給員警一張紙條，上面寫著「樊梨花」，拜託樊警官幫忙照顧家中貓咪；這時員警臉上也出現三條線，是指大唐女將樊梨花？一細想，原來指的是派出所內的女警樊家懿，因為想不出全名，只好寫樊梨花，緊張氣氛頓時變得輕鬆，員警笑了，小敏自覺很糗，也打消輕生意圖。

台中市警察局第四分局大墩派出所獲報，指稱其友人小敏在LINE留下疑似想不開的訊息後就不讀不回，擔心發生意外，警員賴建樺、莊志璿立即趕往小敏住處，一邊敲門一邊狂打電話，好不容易接通後，小敏不斷啜泣，在員警耐心安撫下，小敏才說出自己將車輛停在文心路與向上路口停車格，並允諾會等待員警到來。

員警火速趕抵現場，得知小敏因為與家人爭吵，心情低落，才負氣留下輕生訊息後駕車外出，雖然有吞服藥物，但意識還算清楚，小敏並遞給員警一張紙條，除寫下家裡大門密碼外，提及若是她沒有回家，拜託「樊梨花」幫忙照顧家中貓咪。

員警看得一頭霧水，樊梨花不是大唐女將嗎？小敏如何穿越時空認識樊梨花，況且樊還是中國文學作品中的虛構人物。

員警百思不得其解，最後從樊，貓咪等字眼，想起派出所內唯一一個姓樊的女警樊家懿符合其特徵，原來女警是小敏管區，雙方因為都有養貓的共通話題，但小敏只記得姓氏，不記得名字，只好以「樊梨花」作為代號，員警聽聞莞爾一笑，原本緊張的氣氛頓時輕鬆不少，小敏亦自覺好笑，後來被救護人員送醫治療，放棄輕生念頭。

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