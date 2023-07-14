台北夏季旅展大陸設47攤位　海旅會何婕：呈現疫後旅遊新樣貌

▲海旅會台北辦事處主任何婕。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

2023台北夏季旅展14日上午在世貿一館開幕，海旅會台北辦事處主任何婕表示，本次旅展是疫後首次由兩岸合作在台灣舉辦的展覽，也是首次由大陸各省區市府團來台灣參展，「兩岸同根同源、同文同種，大陸作為旅遊目的地，對台灣民眾來說有著極大的魅力。」

何婕在開幕會上致詞提到，本次旅展是疫後首次由兩岸合作在台灣舉辦的展覽，也是首次由大陸各省區市府團來台灣參展，並且是目前兩岸交流當中，大陸來台灣規模最大的團體。

何婕指出，今年的5月19日，大陸宣布開放台灣民眾來大陸團隊旅遊，台灣的旅遊業界和民眾對此也表示了極大的期待，「我想今天我們的旅展，就是對大家的一個回應。」

何婕強調，兩岸同根同源、同文同種，大陸作為旅遊目的地，對台灣民眾來說有著極大的魅力，不僅僅是因為或奇絕或秀麗的風光，更因為積澱深厚，共同傳承的中華文化，「大漠孤煙直，長河落日圓的曠達，會當凌絕頂，一覽眾山小的氣概，不僅帶給我們視覺的享受，更是大家情感的共鳴。」

最後，何婕還說，海峽兩岸台北夏季旅展自舉辦以來，已經成為兩岸業界互通訊息、共享資源、促進市場的重要平台，為促進兩岸的旅遊交流合作發揮了極大作用，「今天我們的旅展，也力求為台灣業界、民眾呈現出大陸旅遊業態發展的新樣貌，帶來更多的文旅新展品。」

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍也提到，2023海峽兩岸台北夏季旅展終於打開疫情的圍城，在今天可以順利開幕，雖然舉辦的過程有些波折，最後還是雲開月見，為疫後的兩岸旅遊業界迎來第一道曙光。

賴瑟珍指出，今天的兩岸展只是開啟兩岸旅遊交流第一步，「要特別感謝陸委會、交通部、台旅會、移民署等單位的支持，更要感謝第一時間國台辦的正式的回應，海旅會的大力支持，才有辦法在短短的3個禮拜讓展覽可以順利開幕。」

賴瑟珍還特別向來台的大陸九省旅遊企業代表及工作人員表達感謝，並強調，「他們今天不是為了企業的私利而來，而是為了兩岸旅遊交流的大義而來。」

台北夏季旅展14日至17日在世貿一館舉辦，此次大陸展區一共有47個展位，包含來自山西、黑龍江、江蘇、浙江、福建、湖北、海南、河南、陝西等9省的旅遊業者，並安排了多場文旅推介會，以及木偶、功夫、民歌等地方特色表演。