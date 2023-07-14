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3點合作堅持　王毅：以東亞共同體為目標為世界注入東亞力量

▲▼▲中央外辦主任王毅出席東盟與中日韓(10+3)外長會。（圖／翻攝微博）

▲中央外辦主任王毅出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（圖／翻攝微博，下同）

實習記者高語璠／綜合報導

中央外辦主任王毅昨（13）在雅加達出席東盟與中日韓（10+3）外長會。王毅在會中提到10+3合作建議包括，堅持開放合作、堅持共同安全、堅持創新引領，並強調以把握構建「東亞共同體」的長遠目標，支持東盟中心地位，為世界經濟復蘇注入「東亞力量。」

據《新華網》報導，王毅說，10+3合作是東亞區域合作最成熟的機制之一。當前情勢下，10+3國家作為地區主要經濟體，理應加強團結，密切合作，共迎挑戰。

王毅強調，今年是落實《10+3合作工作計劃》的開局之年，地區國家要把握構建東亞共同體的長遠目標，支持東盟中心地位，完善包容性區域合作架構，不斷拓展合作領域，為地區乃至世界經濟的復蘇增長注入更為強勁的「東亞力量」。

▲▼▲中央外辦主任王毅出席東盟與中日韓(10+3)外長會。（圖／翻攝微博）

王毅針對下階段10+3合作提出建議。

一是堅持開放合作，加快推動區域一體化進程。以區域全面經濟夥伴協定（RCEP）全面生效為契機，支持香港作為首批成員加入RCEP。中方支持制定「10+3經濟合作工作計劃」，建設區域產供鏈體系，願推進中小企業合作，支持10+3宏觀經濟研究辦公室打造區域知識中心。

二是堅持共同安全，不斷提升危機應對效能。中方將持續向10+3大米緊急儲備機制捐資，維護地區糧食安全；提升清邁倡議多邊化可用性和有效性，築牢區域金融安全網；日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，務必三思，不應擅自行事。

三是堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。加大新興產業合作，為發展增添動力。

報導提到，日、韓和東盟各國外長表示，10+3機制在應對危機中應運而生，合作領域不斷拓展，合作成效日益顯現，為地區國家實現疫後快速復蘇和可持續發展發揮關鍵作用，成為堅實可靠的穩定之錨。

各方一致認為應推動10+3機制與時俱進，充分發揮大米緊急儲備機製作用，積極推進清邁倡議多邊化，高質量實施RCEP，打造數字經濟、創新科技、能源轉型、電動汽車等新的增長點，為地區互聯互通、增強韌性注入新的動力，助力東盟打造全球增長中心。

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