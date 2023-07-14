「新海研1號」遭日驅趕！海巡署派艦一路戒護　廣播籲：勿干擾

▲「新海研一號」遭日本驅趕。（資料圖／台大海研所提供）

文／中央社

報載「新海研1號」12日遭日本海上保安廳以未經同意在日本周邊海域進行調查活動為由驅趕。海巡署13日晚間說，事發時「吉安艦」在旁戒護並廣播告知為台經濟海域，請日方勿擾。

自由時報報導，日本海上保安廳13日發布2019年至2023年7月13日上午8時，外國海洋調查船未經同意在日本周邊海域進行調查活動的案件，從中可看到12日就有艘台大海洋研究所船務室所管理及營運的海洋調查研究船「新海研1號」，被日海保船艦以擅闖周邊海域為由驅趕。

對此，海洋委員會海巡署13日晚間透過新聞稿表示，「新海研1號」這次航次研究是經海委會跨部會會議審查通過，自今年7月6日至18日赴東北海域（含台日重疊海域）作業。

同時，海巡署在「新海研1號」船出港後，便持續保持聯繫，且先後派遣「新竹艦」、「吉安艦」及「新北艦」執行戒護任務，全程掌握其動態。

海巡署說，「吉安艦」12日發現日本公務船在「新海研1號」附近海域，立即趨前部署於兩船之間，並向日船廣播事發海域為台專屬經濟海域，請日方勿干擾「新海研1號」。

海巡署指出，「新海研1號」已於13日上午8時許完成上述海域作業，預計7月18日返回高雄港，海巡署將持續依據現有應處原則，保護「新海研1號」作業安全及權益。