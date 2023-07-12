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北約設東京辦事處「最後關頭喊卡」　日媒曝背後關鍵原因

▲▼北大西洋公約組織，北約，NATO，北約總部，北約旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北約峰會公報刪除「在東京設立辦事處」等內容，相關議題可能延至秋季決定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）考慮在東京設立辦事處，但由於遭到重視與中國關係的法國等反對，據了解相關文字已從最終版本的領袖峰會公報中刪除，可能將延遲至秋季再行決定。

日本經濟新聞5月曾報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月底訪日時，與日本首相岸田文雄首度討論在東京開設北約聯絡辦事處的想法。4月中旬，北約向31個成員國發出提議，內容為2024年在東京開設聯絡辦事處。
5月9日，日本駐美大使富田浩司在華府召開的記者會上證實，北約正考慮在日本設立聯絡辦事處。

消息人士對日經亞洲（Nikkei Asia）透露，據了解北約成員國領袖7月11日及12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行領袖峰會期間，會後公報原本提及「將繼續和日本政府討論在東京設辦事處」，且經過多次討論都仍保存，卻在最終討論時遭到刪除。

這場年度峰會有日本、南韓、澳洲與紐西蘭等夥伴國家領導人連續第二年親身與會，儘管會中有共識必須與印太夥伴就跨地域的網路安全等議題深化關係，盟國卻對實際上擴大北約版圖至印太地區的做法存在異議。

史托騰柏格今年初訪日時，提出在東京設立辦事處的想法，日本也計劃讓駐比利時的日本大使館兼北約政府代表部獨立出來，設置駐北約代表團，並派遣新大使來減輕駐比利時大使三上正裕的北約任務。

然而，法國公開反對在東京設立北約辦事處的計畫，認為這會對中國傳達錯誤訊息，也會讓東南亞國家緊張，擔心必須在華府與北京的敵對關係當中選邊站。

法國總統府相關人士7日對記者表示，NATO是「北大西洋」公約組織，以美國和歐洲為集體防衛區域，在印度太平洋地區設立據點並不合適。

報導指出，中國對於北約在東京設立辦事處表達強力反對，不排除北京可能對法國等相關國家進行遊說。

參與討論東京辦事處設立事宜的外交相關人士透露，法國總統「馬克宏對於設立辦事處的提案表達強力反對」。另一方面，法國也希望中國能在未來俄羅斯與烏克蘭戰爭調停中扮演部分角色，不希望因此激怒中國。

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）的政治分析家蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，東南亞地區「大體將視北約在東京設立機構的印太布局，是對東南亞國家協會（ASEAN）中心地位的挑戰」。

部分人士指出，隨著新成立而由美國主導的「小型」集團如「四方安全對話」（Quad）和「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）占據印太地區舞台中心，東南亞國協已經失去作用。

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