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社會 社會焦點 保障人權

計程車被追撞飛進田裡　5分鐘前才出院...倒楣乘客又被送醫急救

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市部立苗栗醫院附近農路今(13日)上午發生車禍意外，上午10點多，1輛要轉彎的計程車被後方休旅車撞擊後，直接衝落路旁稻田中，車上2名乘客受傷送醫，其中86歲的徐姓婦人，做完腰部手術，和媳婦搭計程車要從苗醫出院回家，沒想到才離開5分鐘又被送回苗栗醫院就醫。

▲▼苗栗一輛載出院返家民眾的計程車發生車禍衝入水田中，車上其中1名女乘客剛出院5分鐘又受傷返回部立苗栗醫院就醫。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗一輛載出院返家民眾的計程車發生車禍衝入水田中，車上其中1名女乘客剛出院5分鐘又受傷返回部立苗栗醫院就醫。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

警方與救護人員趕到現場時，發現計程車衝入路旁剛翻土完成的水田中，立即將車上2名受傷的乘客送醫，所幸都沒有生命危險，警方對雙方駕駛酒測後確認皆未酒駕。
 

▲▼苗栗一輛載出院返家民眾的計程車發生車禍衝入水田中，車上其中1名女乘客剛出院5分鐘又受傷返回部立苗栗醫院就醫。（圖／記者蔡文淵攝）

發生追撞意外的地點是苗栗市為公路709巷，是位於部立苗栗醫院附近的農用道路，據目擊民眾表示，行駛在前方的計程車在叉路口想要左轉彎時時，被後方的休旅車追撞，計程車被撞進路旁水田中，安全氣囊爆開，駕駛安然無恙，車上有2名乘客，其中1名年長女乘客傷勢不輕，趕緊協助報警，2名傷者送醫後沒有生命危險。

警方調查，計程車上的乘客是剛從部立醫院出院要返家的病患及家屬，計程車和休旅車行經事故路段發生碰撞，休旅車卡在路旁水溝，計程車衝入水田中，2車駕駛無傷，計程車上2名乘客就近送往部立苗栗醫院救治。

由於事故路段沒有監視器，真正事故原因，有待警方進一步調查。

▲▼苗栗一輛載出院返家民眾的計程車發生車禍衝入水田中，車上其中1名女乘客剛出院5分鐘又受傷返回部立苗栗醫院就醫。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗一輛載出院返家民眾的計程車發生車禍衝入水田中，車上其中1名女乘客剛出院5分鐘又受傷返回部立苗栗醫院就醫。（圖／記者蔡文淵攝）

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